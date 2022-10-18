На форуме 100+ TechnoBuild рассказали о главных вызовах в строительной отрасли России

Сегодня строительный рынок России столкнулся с большим количеством вызовов, связанных в том числе с импортозамещением. Об этом в интервью в Открытой студии «ФедералПресс» на площадке Международного строительного форума и выставки «100+ TechnoBuild» рассказал руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов «Систэм Электрик» Павел Мурзакаев.



«Современные здания по уровню потребления энергии уже достаточно близко подходят к уровню потребления промышленности из-за насыщенности инженерными системами. За последние десятилетия наши здания очень сильно насытились как климатическими системами, так и дополнительными энергопотребителями. Это все влияет на рост потребления», – подчеркнул эксперт.



Как отметил Мурзакаев, если говорить про энергоэффективность, то ее можно разложить на две крупные составляющие: пассивная энергоэффективность, то есть все, что связано со строительными материалами, и активная энергоэффективность, которая достигается за счет управления оборудованием и системами энергоменеджмета, когда человек управляет энергией с помощью цифровых решений.



По его словам, как раз решения «Систэм Электрик» построены на то, чтобы сделать энергоэффективность активной: это комплекс оборудования, программных продуктов и различных сервисов и услуг.



В составе «Систэм Электрик» есть центр IT-разработок – компания «Систэм Софт», которая является резидентом Иннополиса в Казани. Специалисты занимаются разработкой и выпуском программного обеспечения.



«Создание такого продукта бы заняло три-пять лет. Для того, чтобы удовлетворить спрос наших заказчиков «здесь и сейчас», мы взяли ядро программного продукта нашего партнера, добавили к этому ядру все наши дополнительные наработки, нашу экспертизу, библиотеки и дополнительные модули. Таким образом получился продукт Systeme Platform. На это потребовалось около полугода», – сказал Мурзакаев.



Платформа автоматизации может применяться как в гражданских, так и в промышленных объектах от небольших объектов до крупных зданий и умных городов. Программный комплекс позволяет работать с контроллерами и диспетчерскими пунктами. Отечественное программное обеспечение дает полный технологический суверенитет.



«Основное различие с международными продуктами состоит в том, что мы находимся в России. Мы сфокусированы на потребности нашего рынка, когда как зарубежные продукты нацелены на широкий класс заказчиков и не всегда могут учитывать локального, но очень важного момента для заказчика», – заключил эксперт.



Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild с 18 по 21 октября проходит на Среднем Урале в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году форум собрал 235 участников. Кроме деловой программы их ждут конкурсы профессионального мастерства, XIV Уральский форум по недвижимости, выставка «Уралэкспокамень 2022» и финал инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.



Открытая студия медиахолдинга «ФедералПресс» работает во все дни форума.



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