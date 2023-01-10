Наследники по прямой. Компания «Систэм Электрик» развивает бизнес своего прародителя

Импортозамещение состоялось. По крайней мере, в некоторых узких сегментах. Но и там сделать еще предстоит очень много.

Об импортозамещении сегодня говорится очень много. Одни уверяют нас, что импортозамещение – это миф, другие, наоборот, утверждают, что совсем скоро мы всё станем производить на собственных предприятиях. А потому понять, что же происходит на самом деле, весьма непросто. Вот мы и решили прояснить эту ситуацию хотя бы в одном узком, но тем не менее важном сегменте – выпуске электротехнического оборудования. А поможет нам это сделать директор департамента гражданского строительства Systeme Electric Сергей Барсук.

– Давайте коротко поговорим о генезисе вашей компании. Как она появилась, какая материнская плата стала для нее базовой. Вы сегодня российская структура?

– Да, мы теперь полностью российская компания. В апреле глобальная компания Schneider Electric приняла решение о продаже бизнеса в России и Республике Беларусь локальному руководству. Таким образом была создана Systeme Electric.



– Сегодня одна из основных тем в экономике – импортозамещение. Как мне представляется, вы как раз тот производитель, который способен сказать свое веское слово в этом деле.

– В современных реалиях мы оказались в выигрышном положении по сравнению с другими игроками рынка. Дело в том, что изначально Schneider Electric являлась одной из наиболее локальной из всех глобальных компаний, так как много инвестировала в российские активы. На сегодняшний день Systeme Electric принадлежат три производственные площадки с очень высокой степенью локализации – заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод Электро Моноблок («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург). Кроме предприятий, у нас есть крупнейший в отрасли инженерно-технический центр и центр инноваций в Иннополисе. Мы продолжаем работать, отвечая на запросы рынка, в частности строительной отрасли.

Systeme Electric занимается не просто импортозамещением, а созданием новых российских продуктов – качественных и отвечающих современным требованиям. У нас есть свой собственный НИОКР и понимание того, что нужно разным отраслям промышленности.

– В какой ситуации сейчас оказалась строительная отрасль с точки зрения потребности в вашем виде продукции? Ощущается ли ее нехватка в связи с тем, что ушла Schneider Electric, а другие бренды перестали поставляться?

– Конечно, есть определенные ограничения как с доступностью, так и со стоимостью продуктов для энергетики и автоматизации. Тем не менее в части продуктового предложения у нас довольно позитивная ситуация. Мы являемся поставщиками оборудования под брендами DEКraft и «Механотроника», начинаем выводить на рынок оборудование под брендом Systeme Electric. Это будет линейка, отвечающая самым высоким требованиям по качеству, надежности и функционалу. Мы уверены, что оборудование и решения Systeme Electric позволят нашим заказчикам заместить ушедшие европейские бренды.

Что касается программного обеспечения, то здесь другая ситуация, и подход к ее решению должен быть комплексным. В настоящее время мы проводим работу в сотрудничестве с ведущими российскими IT-компаниями на базе нашего центра инноваций в Иннополисе для разработки собственного программного продукта. Речь идет о российском ПО под брендом Systeme Platform для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения.

– Ваша продукция — это то, что осталось от Schneider просто теперь под вашим брендом?

– Часть продукции мы действительно унаследовали от глобальной компании, в том числе производимой в России. Например, электроустановочные изделия, выключатели и розетки, оборудование среднего напряжения, оборудование под брендом DEКraft (производится в Китае на совместном предприятии). Systeme Electric выводит на рынок ряд новых продуктов и решений под собственным брендом, которые в большинстве своём технологически преемственны оборудованию Schneider Electric.

– Если сравнивать потенциал возможностей Schneider Electric по созданию и выпуску на рынок новой продукции и уже вашей российской компании, есть ли тут определенные различия?

– С одной стороны, безусловно, в каких-то моментах нам сложнее реализовывать технические задачи и выводить на рынок новые продукты без поддержки глобальной корпорации. Но с другой стороны, Systeme Electric может быстро и самостоятельно отвечать на запросы именно российского рынка и создавать именно те продукты, которые нужны нашим заказчикам, а не пытаться адаптировать западные решения под локальные запросы. Кроме того, сейчас мы можем работать с заказчиками, особенно в государственной сфере, с которыми ранее не сотрудничали напрямую в силу определенных ограничений. Есть свои минусы и есть свои плюсы, в целом мы с оптимизмом смотрим в будущее. Мы готовы развиваться и помогать строительной отрасли выполнять поставленные перед ней задачи.

– В какой линейке продукции или в каких отдельных продуктах и компонентах ощущается наиболее острая потребность сейчас у строительной отрасли? И вообще много ли у вас сейчас заказов?

– Заказов достаточно. В сегменте строительства мы показываем очень хорошие результаты продаж в этом году: поставляем широкий спектр продукции, начиная от распределительного оборудования среднего и низкого напряжения, систем автоматизации и заканчивая электроустановочными изделиями.

Что касается дефицита, то основные ограничения связаны с автоматизацией и системами управления, в том числе управления инженерными системами зданий, речь о контроллерах и программном обеспечении. Здесь мы проделали огромную работу по выводу новой платформы по автоматизации и управлению инженерными системами зданий на базе российского программного обеспечения под новым брендом Systeme Electric.

– Сейчас много говорится о том, что производить оборудование мы можем, но не хватает внутренних компонентов — чипов, других элементов электроники. Как у вас с этим? Как вы решаете эти вопросы? Вы же не все производите у себя.

– Конечно, не все. Проблема с электронными компонентами связана не только с текущей геополитической обстановкой, она началась несколько лет назад. Глобальный дефицит электронных компонентов вызван пандемией и ее последствиями. В текущих реалиях мы были вынуждены заменить поставщиков чипов: где-то перешли с тайваньских на китайские, где-то наоборот. Мы решаем этот вопрос точно так же, как и европейские коллеги, сложности с поставками микроэлектронных устройств у всех одинаковые.

– Нехватка компонентов производство не останавливает? Или все-таки бывают какие-то заминки по этой причине?

– В текущей ситуации я наоборот вижу плюсы: компания трансформируется и становится локальной, появляется больше гибкости в принятии решений и создании новых продуктов. Если отсутствуют какие-то компоненты для производства, например, терминалов релейной защиты или устройств управления низковольтным оборудованием, то мы можем быстро перевести комплектацию на какие-то другие микропроцессоры и микросхемы. Раньше, будучи в составе глобальной компании, у нас такой возможности не было. Мы быстрее решаем эти вопросы, что положительно сказывается на сроках поставки и доступности нашего оборудования.

– Чему вы научились у Schneider Electric как в положительном, так и в отрицательном плане? От чего, вы считаете, стоит уйти или уже ушли? Что вам дало это сотрудничество?

– Мы благодарны компании Schneider Electric за тот бесценный мировой опыт в производстве, разработке и применении передовых технических решений, который мы получили. В Systeme Electric нам удалось сохранить основные технические подразделения компании, в том числе направление программного обеспечения.

– Сохранилось ли в каком-то виде сотрудничество со Schneider Electric или сейчас все отрезано?

– Мы являемся официальными сервисным партнером Schneider Electric, оказываем услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию ранее установленного оборудования в России и Республике Беларусь.

– Насколько ваша компания способна удовлетворить потребности российского строительного рынка в вашей номенклатуре продукции? Какова доля, которую вы занимаете и хотите занять в ближайшие год-два на рынке? Есть ли у вас достойные конкуренты, или вы впереди всех в России?

– Конкуренты, безусловно, есть, но мы считаем, что выделяемся на фоне других производственных компаний в части распределения электроэнергии и автоматизации комплексностью нашего предложения и фокусом на партнёрах. Трудно оценивать сейчас нашу долю рынка в изменившихся условиях. Мы рассчитываем как минимум занять то место, которое занимала глобальная компания на российском рынке, а это ведущие позиции.

– Есть ли у вас планы по расширению. Есть ли в России достойные предприятия, которые компании планирует приобретать?

– На текущий моментSysteme Electric принадлежит три завода, и мы планируем активно развивать эти производства. Безусловно, мы планируем расширение линейки продукции. Помимо имеющегося ассортимента продукции мы дополнительно предлагаем осветительное оборудование и будем расширять другие линейки изделий. Будем смотреть на те позиции, которые смогут усилить наше продуктовое предложение.

– Еще немножко по программному обеспечению. Я так понимаю, это один из самых сложных вопросов — создание отечественного ПО. Насколько большой разрыв между тем, что предлагал Schneider Electric, и тем, что есть сейчас на рынке? И насколько программное обеспечение определяет уровень, качество продукции, которую вы производите?

– Удобство и функционал зависят не только от железа, а в большей степени от возможностей программного обеспечения: его функционала простоты программирования, применимости к различным объектам, например, в промышленности, гражданском и коммерческом строительстве.

Совместно с российскими IT-компаниями мы разработали новый программный продукт Systeme Platform для применения в различных сегментах для решения задач любой сложности как в жилищном и гражданском строительстве, так и на огромных промышленных объектах, в центрах обработки данных, инфраструктуре, энергетике.

– Вы считаете, что отечественное ПО сопоставимо с тем, что было?

– Да, мы считаем, что сопоставимо. На сегодняшний день в Systeme Electric мы видим основную задачу в разработке единой программной платформы, по своим возможностям и функционалу, не уступающей программным продуктам глобальной компании.

Безусловно, это долгий путь, нам предстоит много работы по разработке и адаптации программного обеспечения к требованиям отечественного рынка.

– Несколько слов давайте скажем об энергоэффективности. Сегодня эта тема в вашей сфере одна из ведущих. Как у вас с этим обстоят дела?

– Повестка энергоэффективности очень актуальна, учитывая развитие цифровых технологий, решения в этой области становятся с каждым годом все более доступными. Эта тема будет с каждым годом все более востребованной, несмотря на временные ограничения последних лет и особенно текущего года.

– Не менее популярная тема цифровизация. Что вы делаете в этом плане? Что следует ожидать в ближайшие годы в плане распределения энергии, учета ее, приборов, «интернета вещей»?

– Я вспоминаю ситуацию 10–12-летней давности, когда мы, будучи компанией Schneider Electric, только начинали предлагать рынку умное электрооборудование. На тот момент, например, организация системы учета электроэнергии являлась технически сложной задачей. Электрический щит нужно было оснастить дополнительными измерителями параметров электроэнергии, аккуратно завести проводами в отдельный шкаф и подключить к контроллеру. И только потом с этой информацией можно было что-то делать, выводить данные на рабочее место оператора.

Сейчас цифровые технологии позволяют все необходимые параметры снимать прямо с автоматических выключателей, передавать наверх по беспроводному каналу и разворачивать систему прямо на настольном ПК.

Процесс цифровизации и Интернет вещей не остановить. Они уже вошли в нашу жизнь полностью даже на бытовом уровне. Технологии стали доступны, и сегодняшняя ситуация, я уверен, не отменит этот тренд. Мы как Systeme Electric будем и далее принимать активное участие в его развитии. Мы планируем интегрировать цифровые решения и Интернет вещей в наше оборудование с реализацией на базе российских предприятий, например, нашего научно-технического центра «Механотроника» в Санкт-Петербурге.

– Ваши идеи, разработки насколько воспринимаются строителями? Не идете ли вы немножко впереди паровоза в том плане, что они до многих вещей еще не дозрели и иногда даже не понимают до конца их суть. Какие-то большие строительные компании – да. А вот мелкие, особенно вдалеке от Москвы, там люди даже не знают, что есть такие возможности. Вы с этим сталкиваетесь?

– Конечно, мы сталкиваемся с подобной ситуацией. Тут имеет место как региональный фактор, так и сегментация рынка строительства. Если брать сегмент премиального жилья, то там востребованы и технологии цифровизации, и технологии энергоэффективности. Застройщики понимают их ценность и готовы инвестировать средства в цифровые решения, которые сделают жилье более технологичным и привлекательным для покупателей. Тем не менее и в регионах, например в Екатеринбурге, уже реализуются очень интересные проекты энергоэффективных жилых зданий в разных сегментах строительства. Так что нам вместе со строительной отраслью предстоит плодотворное сотрудничество.

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