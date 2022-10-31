Новый владелец завода Schneider Electric начал расширение производства

По данным СПАРК, с 20 октября ООО "Шнейдер Электрик завод ЭлектроМоноблок", владеющее предприятием в Коммунаре Ленинградской области, переименовано в "Систэм Электрик завод ЭлектроМоноблок". Его основной владелец — АО "Систэм Электрик" (89%), выкупившее российские и белорусские активы Schneider Electric после его ухода с этих рынков.



На предприятии также запустили новую линию по выпуску распределительных устройств среднего напряжения, рассказал "ДП" первый заместитель гендиректора по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" "Систэм Электрик" (СЭ) Николай Ладыгин. Он уточнил, что это производство ячеек комплектных распределительных устройств и камер сборных одностороннего обслуживания, которые раньше были импортными.



"Запуск новой линии — первый этап проекта расширения производства завода", — отметил Николай Ладыгин. По его словам, на базе предприятия планируется создать инженерно–производственный центр по разработке интеллектуальных распределительных устройств. "Данный проект предусматривает дальнейшую локализацию производства в России", — добавил собеседник "ДП".



Напомним, сделка по покупке российских и белорусских активов Schneider Electric была закрыта в сентябре 2022 года. В её периметр вошло семь юридических лиц — АО "Шнейдер Электрик", ООО "Шнейдер Электрик завод ЭлектроМоноблок", ООО "Шнейдер Электрик центр инноваций", ООО "Научно–технический центр комплексных проблем механотроники", ООО "Флиср", ООО "Потенциал", а также ООО "Шнейдер Электрик Бел".



Сообщалось, что новыми владельцами этих активов стали топ–менеджеры корпорации. Их персоналии не раскрываются. Гендиректором компании–"преемника" (речь о "Систэм Электрик") стал экс–президент Schneider Electric в России и СНГ Алексей Кашаев.



По данным СПАРК, недавно вторым собственником завода в Ленобласти (11%) стал арабский холдинг TGHC DWC–LLC. Ему принадлежит и завод "Потенциал" в Козьмодемьянске (также входит в группу "СЭ").



Как пояснили в пресс–службе СЭ, акционеры холдинга из ОАЭ — россияне, не имеющие иного гражданства.



"Использование зарубежной холдинговой компании из списка дружественных стран позволяет нам эффективнее выстраивать деловые связи с зарубежными партнёрами, получать доступ к международным финансовым рынкам и новейшим технологиям, стимулировать развитие импортно–экспортных операций", — сказали в компании.



Завод "Систэм Электрик ЗЭМ" производит оборудование для промышленной автоматизации, а также выпускает и адаптирует электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения. В числе контрагентов предприятия — электростанции, городские подстанции, объекты нефтяной промышленности, метрополитена, судостроения, гражданского и промышленного строительства. Выручка завода в 2021 году сократилась на 7%, до 3,8 млрд рублей, чистая прибыль составила 137,3 млн (188,4 млн годом ранее).



В свою очередь, "материнское" "Систэм Электрик" занимается производством и продажей оборудования, решений и программного обеспечения под собственными брендами (Systeme Electric, "Механотроника", DEKraft). А также оказывает сервисную поддержку существующих клиентов Schneider Electric в качестве его авторизованного сервисного партнёра.



Источник: Переход по ссылке