Новое имя для легендарного качества

В Москве сегодня открылся Международный форум «Электрические сети» (МФЭС).



Большой интерес у посетителей выставочной экспозиции вызвал совместный стенд компаний «Механотроника» и Systême Electric. Напомним, что Systême Electric - новое название бывшего российского подразделения Schneider Electric. Оно теперь стало самостоятельной компанией с российскими владельцами.



В частности, на стенде демонстрировался знаменитый средневольтовый моноблок RME, в котором установлен контроллер от «Механотроники». Systême Electric продолжает славные традиции как в области использования самых современных технологий, так и в части уникальной разветвленной системы центров сервисного обслуживания.



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