НТЦ «Механотроника» запускает новую производственную линию релейных шкафов

НТЦ «Механотроника», входящий в группу компаний Систэм Электрик (ранее Schneider Electric в России), объявляет о запуске новой линии для серийного производства релейных шкафов. Первая партия изделий будет поставлена на завод «ЭлектроМоноблок» (г. Коммунар, Ленинградская область) в начале сентября. На данный момент новый производственный участок в НТЦ «Механотроника» рассчитан на выпуск 30 релейных шкафов в неделю. После оптимизации производственных процессов планируется увеличить выпуск до 200 единиц в месяц.



Релейные шкафы предназначены для управления обновленными комплектными распределительными устройствами (КРУ) с воздушной изоляцией (6−20 кВ и 0,4 кВ), производимыми на заводе «ЭлектроМоноблок» группы компаний Систэм Электрик в рамках проекта импортозамещения и локализации.

Ключевым элементом новых шкафов выступают блоки релейной защиты серии БМРЗ нескольких типов, которые производятся на НТЦ «Механотроника».



Рустам Губайдуллин, директор по производству ООО «НТЦ «Механотроника», отметил, что производство релейных шкафов полностью локализовано, и подробно описал производственный процесс: «Мы получаем от поставщиков только металлическую оболочку нового шкафа. В НТЦ «Механотроника» монтируются блоки релейной защиты, измерительное и контроллерное оборудование, производится установка клемм, разъемов, термодатчиков, проводное подключение. На завод «ЭлектроМоноблок» мы поставляем полностью собранный релейный шкаф с выходящим жгутом проводов и разъемов, который необходимо только подключить к силовой части ячейки на финальной стадии ее сборки перед тестированием готового изделия».



Дополнительная линия для производства релейных шкафов укомплектована новым современным оборудованием: для подготовки отверстий в лицевых панелях и дверях, куда производится монтаж свето-сигнальной аппаратуры и органов управления, будет использоваться специализированный пробивной станок. На линии также установлен станок мерной резки кабельной продукции, позволяющий в автоматическом режиме производить подготовку проводов нужной длины и выполнять их зачистку для дальнейшей обработки.



ООО «НТЦ «Механотроника» — предприятие полного цикла, занимающееся научными исследованиями, разработкой, производством и внедрением в эксплуатацию систем релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем управления. Завод предлагает широкий спектр технических решений для энергетических объектов. Начиная с октября 2020 года, предприятие ООО «НТЦ «Механотроника» включено в перечень системообразующих организаций Санкт-Петербурга, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние в том числе на занятость населения и социальную стабильность в Санкт-Петербурге.



Загрузить новость PDF