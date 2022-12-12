Развод со Schneider Electric: как развивается купленный россиянами бизнес электрооборудования

«Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) по итогам 2022 года ожидает сокращение выручки примерно на 30% в рублях по отношению к 2021 году. Об этом на встрече с прессой 12 декабря 2022 г рассказал гендиректор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев. И это в компании считают хорошим результатом: если бы не локальное производство с его ростом, то падение оборота могло бы составить порядка 50-55%.

Кроме того, в компании ожидают, что этот год для неё будет убыточным, потому что есть большое количество вопросов, обязательств, которые необходимо закрывать, расставаясь со Schneider Electric, и связанных с этим расходов. Из отчёта Schneider Electric за 1 квартал 2022 года следует, что сторона, покупающая её бизнес в России, имеет перед ней дебиторскую задолженность в размере 83 млн евро, которую необходимо уплатить до конца 2023 года[1]. Последнее в «Систэм Электрик» предпочли не комментировать.

Вместе с тем, в 2023 году «Систэм Электрик» рассчитывает снова выйти в прибыль и направить из неё средства на развитие, в том числе своего производства и НИОКР. В компании положительно оценивают перспективы своего бизнеса в том числе в связи с тем, что с уходом из России не только Schneider Electric, но и других иностранных игроков, на рынке образовался определённый вакуум, который необходимо заполнять.

Schneider Electric, напомним, в 2022 году на фоне российско-украинского конфликта ушла из России, продав свой российский бизнес местному руководству. По итогам сделки появилась российская компания «Систэм Электрик», активы которой включают предприятия, ранее принадлежавшие Schneider Electric. В их числе:

завод «Потенциал» в Козьмодемьянске (завод полного цикла, где представлены все этапы проектирования и производства электроустановочных изделий. «Потенциал» производит каждую третью розетку или выключатель, проданные в России);

завод «ЭлектроМоноблок» в Ленинградской области (производит и адаптирует электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации);

НТЦ «Механотроника» в Санкт-Петербурге (производит интеллектуальную часть для электрических подстанций).

«Систэм Электрик» отошли также инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе. Последний фокусируется на разработке софта.

Кроме того, «Систэм Электрик» продолжает поставлять оборудование под брендом DEKraft, который был изначально ориентирован на Россию и страны СНГ. Это бренд низковольтного оборудования, которое применяется в системах электроснабжения объектов коммерческой и жилой недвижимости, инфраструктуры и промышленности, энергетической и нефтегазовой отраслей. Он поставляет продукцию из Китая.

Основную деятельность компания ведёт через АО «Систэм Электрик» (ранее АО «Шнейдер Электрик») – это ключевое продающее юрлицо, пояснил Алексей Кашаев. С учётом сокращения продаж, выручка этого юрлица по итогам 2022 года, по ожиданиям компании, составит порядка 28-29 млрд рублей.По словам гендиректора, ранее примерно половина оборота компании в России приходилась на импорт, а порядка 45% – на то, что производится в России и не зависит от Schneider Electric.

Независимая от Schneider Electric часть бизнеса в этом году растёт в среднем на 30% в рублях год к году, а по отдельным направлениям и в 2 раза, привели данные в компании.

В указанную независимую часть бизнеса входит и сервис. «Систэм Электрик» сейчас оказывает услуги по обслуживанию не только оборудования Schneider Electric, запчастями которого она успела запастись, но и других производителей, а также помогает заказчикам мигрировать с оборудования других вендоров на своё.

Импорт со стороны Schneider Electric, начиная с марта 2022 года, радикально снизился – на 70-80% по отношению к 2021 году. Задача «Систэм Электрик» на 2023 год – вернуться на позиции 2021 года по финансовым результатам, в том числе, за счёт замещения продуктов Schneider Electric, которыми компания больше не занимается, но это серьёзный вызов, т.к. в 2021 году у Schneider Electric была рекордно высокая выручка за последние годы.

С точки зрения номенклатуры компания в этом году на 70% уже нашла альтернативы «выпавшим» с российского рынка продуктам Schneider Electric, утверждают в «Систэм Электрик».

Николай Ладыгин, первый заместитель гендиректора по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация», отвечая на вопрос TAdviser, рассказал, что на сегодня с разной степенью локализации их компания покрывает такие направления, как, например, светосигнальная аппаратура (кнопки, лампочки), управление электродвигателями, устройства коммутации для электродвигателей, устройства плавного пуска, преобразователи частоты, и с недавнего времени – выключатели низкого напряжения (воздушные и в литом корпусе).

Что касается ещё одного направления бизнеса Schneider Electric – ИБП (англ. Uninterruptible Power Supply, UPS) – общепромышленные ИБП «Систэм Электрик» тоже уже предлагает на российском рынке. Более сложные, с «горячей» заменой, планирует начать предлагать со 2 квартала 2023 года, а однофазные ИБП – с 1 квартала 2023 года. Производиться они будут в Китае по ТЗ и дизайну, разработанному «Систэм Электрик». В 1 квартале 2023 года должны также появиться решения по охлаждению.

Надо сказать, что в целом замещаемая от Schneider Electric продукция, которая ранее ввозилась из-за рубежа, пока что также продолжает ввозиться из-за рубежа – «Систэм Электрик» разрабатывает новые линейки продуктов, которые изготавливаются в дружественных странах по ТЗ компании. Но постепенно планируется локализация этой продукции.

Локализацию мы уже сейчас прорабатываем. Есть НТЦ «Механотроника», и на его базе вся электроника будет локализована, будь то для UPS или для автоматического выключателя, - отметил в разговоре с TAdviser Николай Ладыгин.

Планируется и расширение номенклатуры продукции силовых устройств, выпускаемых на заводе «ЭлектроМоноблок»: там, например, будут выпускаться дополнительные типы ячеек разной степени локализации.

Срок своего пути по локализации производства электротехники в «Систэм Электрик» оценивают примерно в 5 лет, без учёта наиболее наукоёмких направлений.

Самые сложные технологии для замены продукцией собственного производства – «тяжёлая автоматизация»: сервотехника, контроллеры для ЧПУ. На реализацию этого в России могут уйти десятки лет. «Старшая автоматизация» - тоже долгая история: например, контроллеры на сотни тысяч сигналов.

Касательно отличия цен локализованной продукции «Систэм Электрик» от продукции Schneider Electric, в компании пояснили TAdviser, что свой бренд хотели бы позиционировать, как «единственный уровня оптимального качества в дорогом и высокотехнологичном сегменте». Делать что-то аналогичное китайской продукции на уровне технико-экономических характеристик не планируется, т.к. конкурировать с Китаем из-за ограниченности в объёмах производства очень тяжело.

Наша стратегия в основном – делать высоко наукоёмкие технологические решения в области электрораспределения, вдохновившись нашим опытом и технологиями Schneider Electric, - говорит Николай Ладыгин. - Поэтому цена будет близкой к ценам Schneider Electric прошлого года.

В планах компании также развитие технологических союзов и партнёрств. Это распространяется и на взаимодействие с крупными заказчиками. Так, например, в 2023 году «Систэм Электрик» рассчитывает объявить о новой форме технологического сотрудничества с «Росатомом» – разработке новых продуктов и решений для атомной отрасли.

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