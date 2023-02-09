Российский рынок после ухода VMWARE: реакция бизнеса и поиск альтернатив

Для оценки и перспектив российского рынка виртуализации после ухода VMware мы провели исследование, в рамках которого опросили 500 крупнейших российских компаний из рейтинга РБК 500. В ходе исследования мы изучили, с какими проблемами столкнулся крупный бизнес в России после ухода одного из крупнейших вендоров виртуализации, как бизнес собирается решать проблемы с поддержкой и какие альтернативы рассматривает.

Контекст

В марте 2022 года международный разработчик ПО для виртуализации VMware прекратил поддержку клиентов в России. На тот момент его продукты виртуализации занимали 95% рынка и использовались в крупнейших компаниях страны: «Сбер», «Ростелеком», «Аквариус», государственный проект «Гособлако» и многие другие.

С уходом VMware некоторые бизнесы, которые использовали его решения, перевели свое ПО в закрытый режим работы и лишились возможности получать обновления. Без поддержки и обновления дальнейшее использование ПО от VMware становится небезопасным и менее эффективным, поэтому компании начали искать альтернативы на отечественном рынке.

В конце ноября стало известно, что VMware ликвидирует российское юрлицо и рвет все связи с Россией.

Текущее состояние рынка

Чтобы продолжать работу, корпорации и компании разного масштаба были вынуждены оперативно искать альтернативу одному из ключевых игроков рынка виртуализации. Однако общий тренд перехода на другие платформы очевиден. Уже нашли или ищут альтернативу VMware 57% респондентов.

При этом часть респондентов надеется на улучшение ситуации, и 45% опрошенных компаний заявили, что пока не собираются полностью отказываться от работы с VMware и будут пытаться решать проблемы с обновлениями. После ухода поставщика на рынке появились предложения о невендороской поддержке разных ушедших брендов. Такие услуги сейчас также оказывает, например, Syssoft для ушедшего Atlassian, Astral для Veeam и ITGLOBAL.COM в рамках невендорской поддержки VMware. Однако, даже продолжая работу с VMware и решая проблемы с поддержкой и обновлениями, компании все же «держат руку на пульсе». Например, это отмечают представители Melon Fashion Group:

«Наша команда ИТ-специалистов следит за ситуацией на рынке и, если зарубежный вендор примет окончательное решение уйти с рынка и перестанет поддерживать свои лицензионные продукты, то компания будет рассматривать альтернативные варианты и следить за успехами отечественных разработчиков».

Аналогичной позиции придерживается и Андрей Веселов, руководитель центра продаж цифровых продуктов АО «Гознак»:

«Мы начали процесс импортозамещения, в том числе по виртуализации, до ухода VMware. В новые проекты, инициированные АО «Гознак», закладывается использование отечественных разработок по виртуализации, что позволит исключить негативный эффект от ухода компании VMware с российского рынка».

Вопреки мнению о том, что ни одна российская платформа не сможет в полном объеме заменить VMware, рынок настроен довольно оптимистично, и 61% компаний рассматривают переход на отечественные решения как главный путь для решения проблемы с поддержкой VMware.

«Не придерживаюсь пока еще распространенной точки зрения, что отечественные продукты по умолчанию менее удобны и менее функциональны зарубежных аналогов. Напротив, продукт, разрабатываемый позже, имеет возможность компенсировать все выявленные слабые стороны предшественника и представить передовую концепцию в духе времени» - Марат Идрисов, начальник управления информационных технологий АО «ДСК «АВТОБАН».

Аналогичной позиции придерживаются и поставщики облачных сервисов:

«Изначально мы выстраивали свою ИТ-инфраструктуру на основе виртуализации VMware, но со временем начали искать альтернативы, так как обслуживание инфраструктуры и лицензионные отчисления VMware требовали больших вложений и расходов. В качестве альтернативы мы выбрали российское гиперконвергентное решение vStack и мало того, что решили свои задачи по импортозамещению, но и стали лидером по производительности виртуальных машин, поэтому мнение о том, что отечественные продукты еще не готовы стать заменой зарубежным, ошибочно» - Анастасия Трофимова, руководитель разработки международного поставщика облачных сервисов ServerSpace.

Пути решения проблем

Одной из главных причин отказа от работы с VMware стало отсутствие обновлений и поддержки. Несмотря на это, некотрые компаний надеются на улучшения или решают проблему своими силами. Например, 38% компаний решили наращивать собственные компетенции для поддержания VMware.

«Прежде всего, МКБ наращивает собственные компетенции. В дальнейшем мы планируем получать партнерскую поддержку, но, безусловно, рассматриваем различные варианты отечественных решений виртуализации. В настоящий момент на рынке отечественного программного обеспечения есть решения, обладающие необходимым базовым функционалом» - Виталий Трепыхалин, руководитель дирекции информационных технологий Московского кредитного банка (МКБ).

Среди опрашиваемых компаний наблюдается очевидный тренд: чем больше компетенций компания имеет в части использования VMware, тем активнее она ищет и тестирует альтернативные решения.

«Специалисты ИТ-подразделений предприятия могут самостоятельно решать весь спектр задач по обеспечению бесперебойного функционирования VMware, но при этом компания активно участвует в отраслевом индустриальном центре компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений Минтранса России» - Сергей Владимирович Симонов, заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт».

Некоторые компании, которые решили поддерживать работу с VMware благодаря собственным компетенциям, видят возможный переход на отечественные решения в ближайшем будущем.

«На текущий момент компании не нужны резкие действия, при этом в перспективе 2-3 лет, когда потребуется обновление на новое оборудование или ПО, есть перспектива возможной необходимости перехода на другое решение» - Алфимов Денис, руководитель центра поддержки инфраструктуры Страхового Дома ВСК.

Аналогичную позицию высказал Сергей Федоров, начальник отдела ИТ инфраструктуры DOMODEDOVO IT SERVICES Московского аэропорта Домодедово:

«Сейчас в компании прорабатывают различные способы легального обновления продуктов VMware, но в будущем считают необходимым развивать российские системы виртуализации и переходить на отечественное программное обеспечение и техническую поддержку ПО» - Сергей Федоров, начальник отдела ИТ инфраструктуры DOMODEDOVO IT SERVICES Московского аэропорта Домодедово.

«Оптимальным является постепенный переход на альтернативные импортозамещающие решения либо внедрение Open Source. В первом случае вы получаете решение класса Enterprise с поддержкой и обновлениями. Во втором вам потребуется своя команда разработки и поддержки. Наши клиенты чаще выбирают первый вариант, так как это проще и надежнее» - Алексей Морозов, вице-президент по технике и эксплуатации Sitronics Group.

Одним из самых популярных решений относительно обновлений является отказ от обновления ПО, такое решение приняли 29% компаний.

«Мы не стремимся устанавливать самые последние обновления ПО. Остаемся на один релиз для обеспечения надежности и обязательно устанавливаем критические патчи безопасности. Основной путь решения проблемы в части виртуализации видим в переходе на отечественные платформы» - Горбачев Ю.В., директор по организационному развитию и информационным технологиям Башкирэнерго.

Среди других путей решения проблем с обновлением и поддержкой VMware респонденты назвали переход на Open Source-решения (21%), использование невендорской поддержки (14%) и полный отказ от поддержки (11%). Но большая часть компаний главным способом решения проблем с VMware видят только в переходе на отечественные сервисы.

Поиск альтернатив

Самыми популярными платформами в качестве альтернативы VMware стали программный комплекс средств виртуализации «Брест» — его отметили почти четверть респондентов, на втором месте — гиперконвергентная платформа vStack и среда виртуализации zVirt — их выбрали половина, 23% и 21% респондентов соответственно.

Не удивительно, что 46% респондентов, почти столько же, сколько собираются выбрать отечественные решения, главным критерием при выборе новой платформой называют «стабильность работы». Ещё 31% в качестве главного критерия выбрали качество технической поддержки и 26% — удобство администрирования платформы.

«Одними из основных факторов выбора являются стабильность системы и поддержка со стороны вендора. Определенно будем смотреть на возможности реализации отказоустойчивости, резервного копирования, поддерживаемые ОС и типы хранилищ данных» - Сергей Толпышев, руководитель отдела сетевой и ИТ-инфраструктуры Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России).

«В настоящее время мы рассматриваем альтернативные решения на российском рынке. При этом для нас в первую очередь важны функциональные возможности ПО, качество предлагаемой технической поддержки, опыт внедрения, поддержка систем резервного копирования и систем мониторинга» - Пресс-служба «СОГАЗ».

Среди опрашиваемых компаний только одна заявила о том, что не видит существующих решений, которые позволили бы полностью заменить VMware. Об этом заявили представители X5 Group, которые сообщили, что альтернатив данному решению для их объема сейчас нет, поэтому при поиске альтернатив им нужен полный аналог.

«Вопрос о замене стоял изначально, и VMware не была единственным вариантом при выборе сервиса. Но на текущий момент VMware — лидер рынка виртуализации по соотношению цены, возможностей и стабильности. Тем не менее рынок развивается, и мы с интересом за ним наблюдаем. В планах до конца года познакомиться с максимально возможным числом новинок на практике, в том числе от отечественных производителей, и составить о них свое мнение» - Сергей Щербинин, директор департамента развития информационных технологий Уральского банка реконструкции и развития.

Вывод

Исходя из опроса, мы видим, что подавляющее большинство компаний ищут для своих задач альтернативу VMware на российском рынке или собираются сделать это в ближайшем будущем. На данный момент для многих российских компаний переход на отечественную виртуализацию — это не выбор, а необходимость.

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