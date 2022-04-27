Schneider Electric объявляет о намерении продать активы в России локальному руководству

С 24 февраля 2022 года Schneider Electric приостановила новые инвестиции и международные поставки в рамках новых проектов в Россию и Беларусь.



После тщательного анализа активов компании и возможных сценариев Schneider Electric объявляет о том, что было подписано письмо о намерениях продать активы Schneider Electric в России руководству компании в стране. Сделка должна будет пройти согласование с местными властями.



Доля продаж Schneider Electric от российского подразделения составляет около 2%.

Schneider Electric планирует упорядоченный процесс передачи, в рамках которого компания выделит средства, необходимые для поддержки 3500 сотрудников в России и Беларуси.



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