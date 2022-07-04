Schneider Electric подписывает имеющее обязательную силу соглашение о продаже бизнеса в России локальному руководству

В результате продажи и сворачивания своей деятельности в России и других последствий санкций на российский бизнес компания ожидает (1) списать до 300 миллионов евро чистой балансовой стоимости и (2) обеспечить безналичный расчет для резерва пересчета валюты, связанного с этой деятельностью, который в настоящее время оценивается в 17 миллионов евро и подлежит уточнению по закрытию сделки.



Загрузить новость PDF