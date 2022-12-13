Систэм Электрик объявляет о запуске российского ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске Systeme Platform – полностью российского программного обеспечения для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Новый продукт является российской альтернативой классическим продуктам зарубежных вендоров и позволит заказчикам осуществить бесшовный переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric.

Впервые пакет ПО Systeme Platform был представлен на XXXVIII форуме «Умные технологии Москвы – энергоэффективного города». Теперь продукт доступен для заказа.

«Главная особенность Systeme Platform заключается в том, что оно позволяет эффективно использовать ранее установленные зарубежные технические решения и при этом осуществлять полноценное импортозамещение без остановки технологических процессов. С помощью нового решения российские заказчики и партнеры смогут продолжить и ускорить свой переход к Индустрии 4.0», – прокомментировал Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и

«Автоматизация».

Среди преимуществ Systeme Platform:

унифицированность ядра: оперативное управление любой сложности и хранение технологических данных для сегментов

промышленности, энергетики, зданий и ЦОДов;

независимость от импорта: ПО разработано российскими экспертами;

кроссплатформенность: ПО совместимо с Windows и Linux;

масштабируемость: от простых одиночных решений до огромных распределенных систем управления;

кибербезопасность: архитектура, основанная на концепции Cybersecurity by

Комплексное предложение Систэм Электрик предусматривает полную поддержку заказчиков – от построения архитектуры, подбора лицензий и обучения до технической поддержки и сервиса. При переходе с продуктов AVEVA на Systeme Platform в текущем году компания предлагает конечным пользователям бесплатную поддержку для успешного развёртывания новой системы.

Для партнеров и клиентов Систэм Электрик доступен вводный вебинар по развертыванию и использованию Systeme Platform. Дополнительно компания разработала программу углубленного обучения «Разработка проекта и обслуживание систем автоматизации на базе Systeme Platform».

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