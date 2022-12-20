Систэм Электрик представила российское ПО для автоматизации промышленных и гражданских объектов

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представила Systeme Platform - полностью российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения. Новый продукт Systeme Platform был представлен на XXXVIII форуме "Умные технологии Москвы - энергоэффективного города". От лица компании на форуме выступил Павел Мурзакаев, руководитель направления по развитию бизнеса программных продуктов. Также запуск нового продукта прокомментировал Дмитрий Бибик, руководитель Центра Инноваций Систэм Электрик.

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