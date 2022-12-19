Систэм Электрик представляет экосистему SystemeOne

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске страницы экосистемы SystemeOne на официальном сайте. Новый информационный ресурс содержит дорожную карту запусков, актуальные данные о новинках, которые уже доступны для заказа, а также о продуктах, чей выход на рынок запланирован в ближайшее время, включая описание и технические характеристики линеек.

«Новый сервис демонстрирует комплексность продуктового предложения Систэм Электрик и создан для удобства наших партнеров и заказчиков. Благодаря структурному расположению представленных сведений клиенты могут быстро подобрать оптимальное решение для бизнеса, ознакомиться с информацией о доступности предзаказа, тарифе, наличии товара на складе и каталогах» — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

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