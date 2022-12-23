Систэм Электрик представляет пускорегулирующую аппаратуру SystemePact M

Российская производственная компания Систэм Электрик Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) разработала широкую гамму пускорегулирующей аппаратуры SystemePact M.

«Новая линейка создана с учетом специфики отечественного рынка пускорегулирующей аппаратуры. Характеристики и размеры новой серии контакторов Systeme Electric позволяют обеспечить плавный и бесшовный переход на российские разработки», – отметил Николаи? Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

Серия SystemePact M включает контакторы для различных применений:

- контакторы для промышленного применения SystemePact MC1D от 9А до 95А;

- контакторы для промышленного применения SystemePact MC1G от 120А до 630А;

- контакторы для конденсаторных установок SystemePact MC1D от 12,5 до 65кВар;

- контакторы для стандартных применений SystemePact MC1E от 9А до 95А.

Модели SystemePact MC1D и SystemePact MC1G созданы для реализации сложных решений, требующих высокой производительности и надежности. Технические характеристики позволяют новым контакторам работать в системах управления любого масштаба – от промышленных предприятий с мощными электродвигателями до цепей управления освещением. -Модели имеют компактный размер и оснащены универсальными катушками управления AC/DC с защитой от просадок напряжения. Новые серии контакторов Systeme Electric имеют схожие размеры и характеристики c моделями TeSys LC1D и LC1F/G Schneider Electric.

Контакторы SystemePact MC1E разработаны для шкафов управления насосными станциями, систем вентиляции и лифтов. Новая серия является российской альтернативой контакторов EasyPact LC1E. Новое решение оснащено дополнительными контактами, имеет увеличенный электрический и механический ресурс. Серия MC1E также оснащена полным спектром аксессуаров для сборки решений, тепловыми реле, механическими блокировками, ограничителями перенапряжений для лифтовых применений.

Источник: Переход по ссылке