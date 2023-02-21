«Систэм Электрик» – финалист премии «Бренд года в России»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) стала финалистом первого отборочного этапа национальной премии «Бренд года в России» в номинации «Локализация бренда на российском рынке».



Экспертное жюри премии «Бренд года в России» выделило 12 компаний-финалистов в различных номинациях. По словам президента премии, Дмитрия Фролова, финалистами стали компании, которые демонстрируют феноменальную скорость и способность к адаптации и превыше всего ставят ожидания и потребности российских покупателей.



Систэм Электрик стал лидером в номинации «Локализация бренда на российском рынке». Экспертное жюри отметило тот факт, что ребрендинг, обновление визуальной и вербальной концепции, были выполнены всего за 2 месяца. Учитывая нестандартные обстоятельства на рынке и высокую напряженность в бизнес-среде, работа по трансформации бренда была выполнена в максимально сжатые сроки собственными силами компании с точечным привлечением сторонних экспертов. Широкой общественности бренд был представлен 4 июля на выставке «Иннопром-2022».



Следующие этапы конкурса пройдут весной и в начале лета 2023 года.



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