"Систэм Электрик" представила на "Иннопром" тренд на локализацию производства

Новую модель развития в современных экономических условиях представила на "Иннопром-2022" компания "Систэм Электрик". Главный тренд устойчивости бизнеса, по мнению руководства компании, - максимальная локализация производства и ориентация на потребности отечественного рынка. В подтверждение своих планов компания анонсировала скорый запуск полностью отечественного IT продукта - нового программного обеспечения для промышленности.



- Мы, наверное, одни из пионеров этого движения. В локальном формате появляется вариативность, возможность экспериментировать, создавать совместные предприятия или коллаборации с другими участниками рынка. Принимать решения быстро, подстраиваться под текущий момент - это как раз то преимущество локальной компании, которые мы планируем развивать. На "Иннопром" мы фактически анонсировали новый формат работы, новую компанию. Мы в начале непростого, но интересного пути, - сказал "РГ" генеральный директор "Систэм Электрик" Алексей Кашаев.



Как раз в канун международной промышленной выставки "Иннопром-2022", которая проходит в эти дни в Екатеринбурге, было официально объявлено, что вместо уходящей из России французской компании Schneider Electric (Шнейдер Электрик) создана Systeme Electric ("Систэм Электрик"). Она стала полностью независима от глобального французского концерна, но оставила ту же специализацию на рынке. Российская компания продолжит производить розетки, выключатели системы для электроподстанций, внедрять умные технологии, но импортировать оборудование бывшей материнской компании не будет.



Главная тема нынешней международной выставки - Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям. Представители крупнейших российских компаний, органов власти, институтов развития активно обсуждают на форуме, как в нынешних условиях санкционного давления сохранить экономическую устойчивость и дать новый импульс в развитии отечественного производства. "Систэм Электрик" представила свой вариант, который вызвал огромный интерес, благодаря представленному плану развития и оптимистичными перспективам.



Компании, конечно, есть на что опереться. "Шнейдер Электрик" создала аккредитованное представительство в России в 1993 году, но первый проект реализовала еще в СССР: в 1974 году - на Самарском нефтеперерабатывающем заводе. В 1980-е поставляла электротехническое оборудование для компрессорных станций магистрального экспортного газопровода Уренгой - Помары - Ужгород. Среди крупных клиентов компании сейчас почти все нефтегазовые и металлургические компании, крупнейшие застройщики и девелоперы коммерческой недвижимости, компании из сферы энергетики и ЖКХ: "Россети", НОВАТЭК, "Газпром", "Росатом", Магнитогорский металлургический комбинат, "Сибур Холдинг", ПИК, "Капитал Груп" и др.



В результате сделки по разделению бизнеса к "Систэм Электрик" перешли ведущие российские заводы: "Потенциал" в Козьмодемьянске (производит розетки и выключатели), "ЭлектроМоноблок" в Ленинградской области (СЭЗЭМ, производит и адаптирует под местные требования электротехническое оборудование среднего и низкого напряжения, оборудование промышленной автоматизации), петербургский НТЦ "Механотроника" (разрабатывает и производит интеллектуальную часть для электрических подстанций), а также московский Инженерно-сервисный центр и казанский Центр инноваций.



- Процесс локализации рынка электроустановочных изделий начался давно, и даже когда мы являлись частью глобальной компании, до 40% продукции предназначалось именно для российского рынке. Поэтому наша основная задача - наращивать объем замещения для продукции среднего и низкого напряжения. Планируем создавать свои центры компетенций по разработкам и далее запускать многоступенчатый процесс локализации, который требует инвестиций и времени. Сделать это за 2-3 месяца или в течение полугода невозможно. Мы понимаем, что это длительный процесс, который займет минимум до двух лет, - пояснил журналистам стратегию компании Алексей Кашаев.



Российский рынок имеет свои особенности. Мы их знаем и готовы использовать как драйвер продвижения, - подчеркивают представители компании. Особенно это проявляется применительно к продукции, используемой в строительстве. К примеру, в Германии большая часть розеток и выключателей - квадратной формы. В России предпочитают разные цвета, игру форм. "Российский рынок более требовательный с точки зрения дизайна, достаточно передовой, что нам нравится. А локализация позволит более гибко и оперативно реагировать на его потребности. К примеру, технология "умный дом" будет развиваться целенаправленнее. Если в Европе делают ставку на управление освещением, жалюзи, то в России прежде всего - ценят умные системы безопасности и тепла", - пояснили особенности отечественного рынка представители компании.



Как добавил на одной из сессий "Иннопрома" первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Армен Бадалов, до конца 2023 года компания планирует заменить импорт от ушедшего из РФ Schneider Electric (Шнейдер Электрик) российской продукцией. По его словам, у предприятия разработана программа перехода на отечественные компоненты, с помощью которой планируется достичь уровня импортозамещения в 80%.



Тем, не менее, как сообщили корреспонденту "РГ", к вариантам полного, экономически не оправданного импортозамещения в компании подходят осторожно.



- Импортозамещение возможно всегда, но вопрос в том, насколько оно экономически оправдано? Если выпустить полностью импортозамещенный российский продукт, но при этом он будет стоить втрое больше ожиданий рынка, несмотря на свою полную локализацию, такой продукт не будет востребован. Обязательно должна быть экономическая составляющая. Поэтому самый непростой вопрос, который предстоит решить: как одновременно локализоваться и при этом остаться в рынке с точки зрения себестоимости продукта, - пояснил "РГ" генеральный директор "Систэм Электрик" Алексей Кашаев.



И, тем не менее, на "Иннопроме" компания уже заявила о своих возможностях импортозамещения в самом сложном и востребованном секторе российского рынка: IT продуктах. "Систэм Электрик" анонсировала планы по представлению нового продукта - отечественного программного обеспечения для промышленности. Работа идет в партнёрстве с лидерами российской IT-индустрии. Как ожидается, полноценное импортозамещение будет осуществлено без остановки технологических процессов. Разработка "Систэм Электрик" поможет предприятиям использовать ранее установленные зарубежные решения. Запуск первой коммерческой версии запланирован на осень 2022 года. В компании обещают объединить лучшие мировые практики и компетенции своих сотрудников с передовым опытом российских специалистов. Новая разработка станет локальной альтернативой классическим программным продуктам "Шнайдер Электрик", применяемым на российских промышленных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.



- Новое российское программное обеспечение основано на наших знаниях и опыте. Планируем внедрять облачные технологии. Два года назад мы начали этот процесс с российскими IT-компаниями, сейчас это направление получило серьезный импульс для дальнейшего развития", - отметил первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Армен Бадалов.



Известно, что "Систэм Электрик" и дальше будет тесно работать с российскими IT-разработчиками для создания полноценного предложения по промышленной автоматизации, автоматизации зданий и энергетики.



- Мы хотим себя позиционировать как разработчики на 100% российского оборудования и готовы сотрудничать с другими отечественными компаниями в этой сфере рынка, - заявил на сессии о переходе к "Индустрии 4.0" на "Иннопроме" первый заместитель генерального директора по рынкам " Энергетика" и "Автоматизация" Николай Ладыгин. Разработка всех программных продуктов для этого направления будет сосредоточена в отдельном юридическом лице - центре инноваций Иннополис (Scada, аналитика и облачные сервисы на базе big data).



- Мы не планируем превращаться в компанию по разработке софтверных продуктов, а намерены работать в стратегических альянсах с IT компаниями. Такой подход позволит нам усилить и дополнить компетенции наших экспертов (Иннополис) в области софта и электротехнического оборудования опытом коллег из смежных отраслей и в кратчайшие сроки создать качественный российский продукт для индустриии 4.0. Он будет включать в себя 3 уровня интеграции: подключаемые устройства, устройства сбора и обработки данных, ПО для аналитики и визуализации на базе big data для более эффективной и безопасной эксплуатации системы в целом, - добавил Николай Ладыгин.

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