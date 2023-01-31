«Систэм Электрик» CoolRoom Периметральные прецизионные кондиционеры

31 января 2023 года компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) сообщила о запуске линейки CoolRoom и CoolRow – внутрирядных прецизионных кондиционеров прямого расширения на охлажденной воде и с опцией фрикулинга холодопроизводительностью от 5 до 250 кВт.

По информации компании, представленные модели просты в монтаже и настройке и предназначены для формирования систем охлаждения центров обработки данных (ЦОД), а также для промышленного охлаждения.

«В сочетании с решениями для изоляции горячих или холодных коридоров кондиционеры данных линеек позволяют добиться оптимальных показателей энергоэффективности. Данное оборудование легко обслуживать: критически важные компоненты можно заменить или отремонтировать без отключения системы, а остальные – через двери и съемные панели. Все встроенные устройства мониторинга поддерживают возможность профилактического обслуживания и проверки рабочих условий системы без ее отключения,» - рассказал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынку «ИТ-решения» и сервису.

Периметральные кондиционеры CoolRoom предлагаются с различными вариантами воздухораспределения: нижним, верхним и фронтальным. Для обслуживания требуется только фронтальный доступ. Модели прямого расширения (DX) холодопроизводительностью от 5 до 60 кВт представлены в одноконтурном исполнении, модели холодопроизводительностью от 60 до 130 кВт – в двухконтурном.

Внутрирядные кондиционеры CoolRow представлены двумя семействами: шириной 300 и 600 мм; модели прямого расширения – мощностью от 7 до 70 кВт, на охлажденной воде – до 60 кВт. Все модели могут быть укомплектованы увлажнителями (электродными или пленочными), нагревателями, сетевыми картами RS485/SNMP, датчиками протечки и температуры/влажности. Периметральные модели предлагаются со следующими опциями: регулируемые рамные основания (высотой от 300 до 1000 мм), воздушные клапаны с приводом, верхний или нижний пленум. DX-модели могут быть оборудованы стандартными конденсаторами воздушного охлаждения (горизонтальной или вертикальной установки) или же V-образными компактными конденсаторами.

Основные возможности прецизионных кондиционеров CoolRoom и CoolRow:

Рассчитаны на работу в режиме 24/7 при температуре окружающей среды от -40°С до +45°С благодаря стандартному зимнему комплекту.

Позволяют объединить в сеть до 30 устройств.

Оборудованы сенсорным цветным 7-ми дюймовым дисплеем с удобным интерфейсом.

Системы прямого расширения комплектуются спиральными компрессорами с фиксированной частотой вращения или же с инверторным приводом.

Все внутренние и наружные блоки оборудованы EC-вентиляторами, что оптимизирует общую энергоэффективность системы.

Стандартная гарантия на продукт – 1 год (с возможностью увеличения гарантийного срока до 3-х лет).

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