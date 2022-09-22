Систэм Электрик дополнил отечественные розетки современными функциями

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) расширяет ассортимент розеток серий AtlasDesign и Glossa продукцией с новыми функциями. Изделия сочетают в себе лаконичный дизайн и функциональность.



Систэм Электрик производит линейки AtlasDesign и Glossa на своем заводе «Потенциал» в Республике Марий Эл. Завод является одним из крупнейших российских производителей электроустановочных изделий и предлагает широкий ассортимент современной продукции для жилищного строительства. Предприятие выпускает более 100 млн. изделий в год.



Серии AtlasDesign и Glossa дополнены следующими моделями:





cветорегулятор 400 Вт;

розетка USB A + C 45 W высокоскоростная зарядка;

розетка USB тип C 65 W высокоскоростная зарядка.



Розетка USB со входом A + C 45 W позволяет заряжать смартфоны последнего поколения, которые поддерживают функцию быстрой зарядки. Розетка USB с входом типа C 65 W также позволяет заряжать большинство современных ноутбуков.



Новый светорегулятор 400 Вт обладает высокой совместимостью с большинством LED ламп. Предусмотрена электронная защита от перегрева и короткого замыкания. Светорегуляторы и розетки могут быть использованы в составе комплексных решений как для жилых, так и для рабочих помещений.



Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric) образована в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству.



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