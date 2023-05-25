«Систэм Электрик» и «Межрегионгаз Технологии» подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявила о подписании соглашения с «Межрегионгаз Технологии», строительной компанией полного цикла, специализирующейся на проектировании и строительстве социальных объектов. Подписание прошло в рамках Инновационного Саммита, который состоялся 24-25 мая в ОЭЗ «Технополис Москва».

Партнерство компаний направлено на технологическую и сервисную поддержу объектов капитального строительства «Межрегионгаз Технологии» со стороны «Систэм Электрик», совместную проработку и апробацию оборудования, а также обмен опытом по созданию, возведению и технологическому оснащению зданий.

«Ключевой задачей «Систэм Электрик» является обеспечение наших партнеров и заказчиков самым высокотехнологичным оборудованием и цифровыми решениями, для этого требуется существенное повышение уровня локализации и технологической независимости от зарубежных разработок. Для создания локальных продуктов и решений планируем до 2025 года инвестировать более 2 млрд рублей в развитие собственных предприятий и НИОКР. Мы рады видеть в числе своих партнеров крупного игрока строительного рынка, компанию «Межрегионгаз Технологии», и надеемся, что в самое ближайшее время коллеги смогут оценить результаты нашей программы локализации и внедрить в свои объекты высококачественные, эффективные и надежные российские решения», – заявил Алексей Кашаев, генеральный директор «Систэм Электрик».

«В рамках программы «Газпром – детям» мы проектируем и строим просторные, функциональные и красивые спортивные объекты, где занимаются будущие чемпионы – гордость нашей страны, – отметила генеральный директор «Межрегионгаз Технологии» Татьяна Савостенок. – При строительстве мы используем лучшие материалы и привлекаем к сотрудничеству только высококлассных специалистов. Вместе мы внимательно анализируем каждую деталь будущего объекта и находим оптимальное и надежное решение. Сотрудничество с компанией «Систэм Электрик» станет для нас ценной партнерской кооперацией: взаимно обогащая опыт друг друга, вместе мы сделаем строительство спортивных объектов еще более эффективным, способным выступить «золотым стандартом» для отрасли».

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