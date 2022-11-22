Систэм Электрик и «Атомэнергоремонт» подписали соглашение о сотрудничестве

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) и «Атомэнергоремонт» подписали соглашение о сотрудничестве с целью повышения безопасности и работоспособности оборудования атомных электростанций (АЭС). О подписании было объявлено в рамках международного форума «АТОМЭКСПО».



Компании договорились расширять возможности совместного обслуживания АЭС. В частности, в планах оптимизировать обслуживание оборудования комплектных распределительных устройств (КРУ) и продлить гарантию на элегазовые выключатели после проведения работ. Стороны также рассчитывают диверсифицировать свое сотрудничество и запустить проекты обслуживания не только на АЭС, но и на других объектах энергетики.



«Атомная отрасль — одна из самых продвинутых в России с точки зрения технологического оснащения и цифровизации. Профессиональное и своевременное сервисное обслуживание необходимо АЭС, чтобы не сбавлять набранные темпы. Продолжая сотрудничество с „Атомэнергоремонтом“, мы стремимся оказывать универсальную сервисную поддержку в работе с более широким спектром оборудования и делать процесс перехода на новые технологии максимально бесшовным для наших партнеров и заказчиков», — отметил первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Систэм Электрик Армен Бадалов.



«Одна из главных задач в атомной отрасли сейчас — осуществить импортозамещение технологий, чтобы продолжать обеспечивать рынок актуальными решениями и своевременно обслуживать и обновлять критически важное оборудование. Мы ценим, что вендор с такой обширной экспертизой продолжает работать в России», — подчеркнул заместитель генерального директора по бизнес-развитию АО «Атомэнергоремонт» Владимир Попов.



Главными темами «АТОМЭКСПО» в этом году стали будущее атомной отрасли в России, технологический суверенитет, а также цифровизация и искусственный интеллект в промышленности. Традиционно форум проходил в двух форматах — выставки и обширной деловой программы.



Загрузить новость PDF