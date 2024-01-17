«Систэм Электрик» объявляет о старте продаж новой линейки выключателей-разъединителей SystemePact SD

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о старте продаж новой линейки выключателей-разъединителей SystemePact SD на токи от 63 до 1250А в четырех типоразмерах с видимым разрывом.

Открыты продажи выключателей-разъединителей в литом корпусе SystemePact SD, предназначенные для коммутации различного типа нагрузок (категории применения AC22/AC23/DC21) в сетях низкого напряжения до 800В переменного тока и 1000/1500В постоянного тока.

Устройства SystemePact SD могут применяться в системах электроснабжения любого масштаба — от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий. Технические характеристики новой линейки обеспечивают надежность и безопасность эксплуатации оборудования, а также минимальные затраты на обслуживание.

Преимущества новой линейки:

• Соответствие требованиям международных стандартов

• Наличие видимого разрыва в 4-х типоразмерах на токи 63-1250А

• Широкий ряд рукояток для управления (прямые, выносные, фронтальные, боковые, черные, красно-желтые)

• Возможность блокировки рукояток навесными замками

• Дистанционная сигнализация положения основных контактов с применением дополнительных контактов

• Отсутствие снижения номинального тока при температурах -20ºС…+50ºС

• Управление различными типами нагрузок

• Степень загрязнения III (допустимо токопроводящее загрязнение или сухое нетокопроводящее загрязнение, которое становится токопроводящим при конденсации влаги)

• Установка в горизонтальном/вертикальном положении без изменений технических характеристик

• Подключение питающих кабелей возможно как к верхним, так и к нижним клеммам выключателя