«Систэм Электрик» показала продукцию для горнорудной отрасли на выставке «Уголь России и майнинг»

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, приняла участие в отраслевой выставке «Уголь России и майнинг», которая прошла 6-9 июня в Новокузнецке.

На стенде компании была представлена продукция предприятий компании, производство которой локализовано в России:

комплектное распределительное устройство (КРУ) серии SystemeRS c твёрдой изоляцией;

низковольтное комплектное устройство SystemeGear;

выключатели низкого напряжения SystemePact ACB, CCB;

выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

оборудование для промышленной автоматизации (человеко-машинный интерфейс SystemeHMI, контроллеры SystemePLC, привода SystemeVar, светосигнальная арматура SystemeSig);

оборудование под торговой маркой Dekraft;

Systeme Platform — российское программное обеспечение для автоматизации объектов индустриального и гражданского назначения.

«Нашими заказчиками в угольной отрасли являются практически все крупнейшие производственные компании Кузбасса. На выставке мы представили оборудование, предназначенное для инфраструктурной части производств и стабильного снабжения предприятий электроэнергией. «Систэм Электрик» предлагает широкий спектр востребованных решений для автоматизацией производственных процессов в горнорудной отрасли», - отметил первый заместитель генерального директора компании по продажам и внешним связям Армен Бадалов.

Сегодня «Систэм Электрик» предоставляет заказчикам и партнерам продукцию, которая произведена на российских предприятиях компании для решения самых сложных отраслевых задач, а также обеспечивает непрерывное сопровождение и поддержку клиентов.

«Уголь России и майнинг» - ежегодное мероприятие для всех отраслей горнорудной промышленности и уникальная площадка для демонстрации новейших технологий. В этом году площадь выставочной экспозиции выросла на 20% (до 42 тыс. кв метров), участниками стали около 500 компаний из разных стран. На выставке было представлено более 5 тыс. единиц промышленной техники, оборудования, материалов.

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