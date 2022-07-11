Систэм Электрик получила официальный статус сервисного партнера Schneider Electric в России и Беларуси

Систэм Электрик будет оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования, произведенного и поставленного Schneider Electric.



Систэм Электрик сможет обслуживать оборудование систем бесперебойного питания и охлаждения, устройства распределения и автоматизации электроснабжения, а также оборудование инженерных систем зданий и промышленной автоматизации. Компания также продолжит поставлять запасные части для оборудования Schneider Electric по существующим контрактам сервисного обслуживания. Она будет оказывать полный комплекс услуг на протяжении всего периода эксплуатации оборудования в России и Беларуси — от профилактического техобслуживания и ремонтов до углубленной диагностики.



«Обеспечить непрерывность бизнес-процессов наших клиентов в России и Беларуси — одна из ключевых задач Систэм Электрик на сегодня. В нашем сервисном департаменте работает более 80 специалистов различных направлений с многолетним опытом, готовых выехать на любой объект. Мы продолжим оказывать поддержку нашим партнерам и клиентам, основываясь на лучших международных практиках», — прокомментировал генеральный директор Систэм Электрик Алексей Кашаев.



Специалисты сервисного и учебного центра Систэм Электрик продолжат оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования Schneider Electric на всех этапах его жизненного цикла. Центр расположен в ОЭЗ «Технополис Москва». Команда будет оказывать следующие услуги:









монтажные работы: шефмонтаж, монтаж, пусконаладка и полная установка, а также отладка программного обеспечения;

сервисные планы: контракты на обслуживание, гарантирующие время реакции сервисной службы на аварийные вызовы, наличие запасных частей на складе и техническая поддержка 24/7;

диагностика: комплексные диагностические услуги ProDiag для обнаружения механического износа и технических проблем оборудования на ранней стадии;

удаленный мониторинг: отслеживание температуры контактных соединений;

модернизация: ретрофит любого оборудования, позволяющий оперативно, выгодно и поэтапно заменить устаревшие компоненты оборудования на новые, добавить новые функции и технологии в имеющиеся системы;

консалтинг: аудит для оценки состояния, безопасности и надежности электроустановок и качества электроэнергии.

Загрузить Сертификат



Загрузить новость PDF