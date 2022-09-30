Систэм Электрик представила новинки на выставке Город Света

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в XXVI электротехнической выставке «Город Света», прошедшей 29 сентября в МВЦ «Казань Экспо». Главной темой выставки стало развитие бизнеса на трансформирующемся рынке электроники.



В рамках электротехнической выставки «Город Света» компания Систэм Электрик представила продукцию торговой марки DEKraft и завода «Потенциал». На мероприятии представители бренда DEKraft презентовали новый частотный преобразователь серии V060, который был запущен неделей ранее. Частотные преобразователи DEKraft представляют широкий спектр протестированных и готовых к подключению решений для управления электродвигателями. Они применяются для промышленной вентиляции, насосов, в текстильной промышленности, а также в пищевом и упаковочном производстве. Среди главных преимуществ серии V060 – простота использования и надежность.



Эксперты Систэм Электрик также познакомили гостей выставки с новыми линейками розеток и выключателей серий AtlasDesign и Glossa, выпускаемых на заводе «Потенциал» (Республика Марий Эл). Компания продолжает расширять ассортимент продукции с новыми функциями в рамках масштабной программы по импортзамещению.



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