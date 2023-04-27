«Систэм Электрик» представила продукты и решения для нефтегазовой отрасли на РМЭФ-2023

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации представила продукты и технологии для нефтегазовой отрасли на Российском международном энергетическом форуме (РМЭФ-2023).

Презентация продуктовых решений компании «Систем электрик» прошла на мероприятии ПАО «Газпром нефть» по теме «Инновационное оборудование и технологии для энергетических объектов нефтегазовой отрасли», который состоялся в рамках РМЭФ-2023.

В своем выступлении старший менеджер департамента «Нефть и Газ» «Систэм Электрик» Александр Феофанов рассказал участникам форума о продуктах и компонентах в области распределения электроэнергии низкого и среднего напряжения, системах качественного электропитания, разработках компании в области цифровизации в энергетике. Кроме того, в ходе доклада участникам форума была представлена дорожная карта выхода новых продуктов.

«Производство высококачественной продукции для нефтегазовой отрасли – одно из приоритетных направлений для компании «Систэм Электрик». Сегодня мы можем предоставить нашим заказчикам и партнерам продукцию, которая произведена на российских предприятиях «Систэм Электрик» для решения самых сложных задач нефтегазового сектора, а также обеспечить непрерывное сопровождение и поддержку нашим клиентам со стороны команды опытных сотрудников компании», — отметил Александр Феофанов.

Продукция «Систэм Электрик» для нефтегазовой отрасли будет представлена на Инновационном Саммите, организатором которого выступает «Систэм Электрик». Инновационный Саммит пройдёт в формате выставки и делового форума с 24 по 25 мая 2023 года в ОЭЗ «Технополис Москва».

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