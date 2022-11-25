Систэм Электрик представила разработки в области управления электроэнергией и промышленной автоматизации на форуме «Электрические сети»

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в XXIV международном форуме «Электрические сети» (МФЭС). От лица компании на мероприятии выступили Николай Дорофеев, директор по НИОКР и инновациям компании Систэм Электрик, и Филипп Шамаев, директор по маркетингу НТЦ «Механотроника».



Николай Дорофеев принял участие в круглом столе «Новое время — новые задачи: российские технологии и решения для рынка электротехники», где представил доклад «Технологический суверенитет и локализация производства для решения задач российской электроэнергетики». Он рассказал о том, как компания подходит к разработке и локализации технологий, а также представил запущенные продуктовые решения. Организатором круглого стола выступила газета «Энергетика и промышленность России».







Филипп Шамаев (ООО «НТЦ «Механотроника», входит в ГК «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК») принял участие в конференции «Релейная защита и автоматизация энергосистем». В ходе сессии по вопросам обеспечения технического суверенитета отечественной энергетики спикер осветил этапы и проблемы перехода на новую компонентную базу в 2022 в устройствах релейной защиты и автоматики, а также тему адаптации программного обеспечения для автоматизации в энергетике. Филипп рассказал о процессе перехода предприятия на новую компонентную базу, адаптации и изменениях ПО, сделал выводы о состоянии отрасли.







Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация», также принял участие в МФЭС. Он отметил: «Нашей команде удалось в кратчайшие сроки пересмотреть цепочки поставок комплектующих и перейти на сотрудничество с партнерами из дружественных стран. Сегодня на МФЭС мы представляем широкий спектр оборудования для энергообъектов, сетевых компаний и других промышленных предприятий. Ориентируясь на потребности локального рынка, мы продолжим расширять наш продуктовый портфель, внося вклад в обеспечение технологического суверенитета российского энергетики».



В рамках мероприятия Систэм Электрик продемонстрировала оборудование под брендами Systeme Electric, DEKraft и Механотроника:



· Ячейки RME (ранее RM6) — для кабельных сетей среднего напряжения.

· Systeme MVnex (ранее PIX) — современные ячейки КРУ для электроснабжения крупных объектов энергетики и промышленности.

· ProDiag — комплекс для полной диагностики выключателей среднего и низкого напряжения, релейной защиты и электронных расцепителей.

· Комплект для ретрофита релейной защиты — полностью укомплектованный набор оборудования, включающий устройство релейной защиты Sepam 2000 с блоком БМРЗ-150.

· Распределительный шкаф DEKraft — шкаф низкого напряжения, состоящий из выключателя-разъединителя ВР-101, выключателей в литом корпусе ВА-333А и ВА-335Е, а также измерительного оборудования.

· Программный комплекс Systeme Platform — полностью российское программное обеспечение для автоматизации объектов промышленного и гражданского назначения на всех стадиях жизненного цикла — от проектирования до сопровождения готового проекта.

· Дуга-О2 — регистратор дуговых замыканий быстродействующей селективной дуговой защиты.

· БМРЗ-150 и БМРЗ-150-Е — компактные блоки микропроцессорной релейной защиты и автоматики различных присоединений напряжением 6−110 кВ.

· БМРЗ-УРП — масштабируемый комплекс устройств распределенной периферии (УРП).

· БМРЗ-60-VIP — устройство релейной защиты.

· ШФК-МТ c SystemeSCADA (ранее WebScadaMT) — шкаф функционального контроллера.

· ШЭ-МТ-53 — шкаф дифференциально-фазной защиты линий 110−220 кВ и резервной ступенчатой защиты.

· ШЭ-МТ-022 — шкаф защиты и автоматики трансформатора 110−220 кВ.



Форум «Электрические сети» состоялся 22−25 ноября в Москве.



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