«Систэм Электрик» представляет экосистему SystemeOne

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске страницы экосистемы SystemeOne на официальном сайте. Новый информационный ресурс содержит дорожную карту запусков, актуальные данные о новинках, которые уже доступны для заказа, а также о продуктах, чей выход на рынок запланирован в ближайшее время, включая описание и технические характеристики линеек.



«Новый сервис демонстрирует комплексность продуктового предложения Систэм Электрик и создан для удобства наших партнеров и заказчиков. Благодаря структурному расположению представленных сведений клиенты могут быстро подобрать оптимальное решение для бизнеса, ознакомиться с информацией о доступности предзаказа, тарифе, наличии товара на складе и каталогах» — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



На странице представлены решения для:

· распределения электроэнергии: продукты и решения для систем электроснабжения объектов гражданской и промышленной инфраструктуры и объектов электросетевого комплекса; пускорегулирующая аппаратура, активные фильтры и статические генераторы реактивной мощности, шинопроводы, выключатели в литом корпусе, воздушные выключатели, вакуумные выключатели и другие новинки;

· промышленной автоматизации: приводная техника, контроллеры, человеко-машинный интерфейс, светосигнальная арматура, преобразователи частоты; устройства плавного пуска;

· ИТ-инфраструктуры: источники бесперебойного питания и инженерная инфраструктура ИТ-объектов, трехфазные ИБП, прецизионные кондиционеры;

· менеджмента зданий: системы автоматизации, пожарной безопасности и контроля доступа зданий.



Любой посетитель страницы может подписаться на обновления раздела, посвященного интересующей его продукции, и будет получать новости о запусках по электронной почте.



Подробную информацию вы найдете по ссылке: https://systeme.ru/systemeone.



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