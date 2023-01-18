«Систэм Электрик» представляет монтажные шкафы Uniprom Rack

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет новые монтажные шкафы Uniprom Rack, обладающие высокими техническими характеристиками и эксплуатационными качествами.



Удобная конструкция монтажных шкафов Uniprom Rack обеспечивает совместимость, простоту установки и обслуживания ИТ-оборудования центра обработки данных. Новая серия Uniprom Rack оборудована крышной панелью с монтажными отверстиями для установки аксессуаров и увеличенными кабельными вводами.



Особый каркас шкафа обеспечивает беспрецедентную жесткость конструкции, высокую динамическую (1050 кг) и статическую (1800 кг) нагрузочную способность. Передняя одностворчатая дверь имеет увеличенную площадь перфорации с паттерном 81% и повышенную жесткость, что обеспечивает лёгкую вентиляцию и высокую степень защиты устройств. Легко отделяемое полотно крышной панели оснащено системой усилителей и обеспечивает нагрузочную способность до 60 кг.