Систэм Электрик представляет новое оборудование для промышленной автоматизации

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске нового оборудования для промышленной автоматизации. Широкая продуктовая линейка включает в себя преобразователи частоты SystemeVar, устройства плавного пуска SystemeStart, логические контроллеры SystemePLC, а также светосигнальную аппаратуру SystemeSIG.



«Для решения задач российской энергетики и промышленности Systeme Electric продолжает развивать и наполнять свое продуктовое предложение. Обновлённое оборудование для промышленной автоматизации позволит решить самые сложные задачи клиентов и партнеров и станет полноценной заменой нашим предыдущим продуктовым линейкам», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Преобразователи частоты SystemeVar разработаны для промышленного применения, управления насосами, вентиляторами, а также синхронными и асинхронными двигателями. Они могут быть применены в системах очистки сточных вод, системах ОВКВ, электроэнергетике, химической, металлургической и других промышленных отраслях. Новые преобразователи частоты представлены тремя сериями:

· STV320 для общепромышленных применений с диапазоном мощностей до 110 кВт;

· STV600 для общепромышленных применений со специализированными встроенными функциями и диапазоном мощностей до 500 кВт;

· STV900 для высокопроизводительных применений с возможностью подключения датчиков обратной связи и исполнения со степенью защиты IP55 и мощностным рядом до 630 кВт.







Устройства плавного пуска SystemeStart предназначены для работы с двигателями широкого диапазона мощности — от 11 до 600 кВт. Устройства обладают всеми необходимыми защитными функциями и коммуникационным протоколом Modbus RTU. Линейка продукции SystemeStart представлена двумя сериями — STS22X и STS22. В серию STS22 дополнительно встроен внешний байпасный контактор.







Логические контроллеры SystemePLC предназначены для высокопроизводительных машин, в том числе с функциями контроля скорости и положения. Контроллеры оснащены встроенными протоколами Ethernet IP, EtherCat, Modbus RTU и Modbus TCP, что позволяет легко интегрировать продукт в архитектуры систем управления и осуществлять удаленный мониторинг и техобслуживание. Программирование контроллеров осуществляется с помощью интуитивно понятной и бесплатной среды разработки CoDeSys. Контроллеры обладают высокой вычислительной мощностью и увеличенным объемом памяти.







Светосигнальная аппаратура SystemeSIG закрывает все базовые функции, которые необходимы в промышленности. В новом запуске представлены кнопки, кнопки с подсветкой, переключатели, переключатели с подсветкой, сигнальные лампы, кнопки с грибовидной головкой, а также кнопки аварийного останова. Дополнительно для заказчиков доступны световые и контактные блоки, аксессуары.







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