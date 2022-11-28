Систэм Электрик представляет новую линейку панелей оператора SystemeHMI SGU

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) запускает новую линейку сенсорных панелей оператора SystemeHMI серии SGU — современные средства человека-машинного интерфейса. Панели разработаны для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации.



Сенсорные панели оператора SystemeHMI SGU обладают следующими характеристиками:

· Расширенные коммутационные возможности благодаря различным портам последовательной передачи данных (COM), поддержке сети Ethernet;

· Возможность записи данных для хранения на внешнем носителе информации или приложений;

· Возможность управления периферийными устройствами: принтерами, считывателями штрих-кодов;

· Дополнительные функции программного обеспечения в усовершенствованных моделях.

· Наличие дисплеев от 4.3″ до 15.6″ с высоким разрешением и графикой от 16 до 24 бит.

· Возможность работы в расширенном температурном диапазоне от -10 до +60 °С (для отдельных моделей).



Программное обеспечение SystemeHMI Studio представляет собой среду программирования для всех панелей оператора SystemeHMI серии SGU и используется для конфигурирования и разработки приложений. Программное обеспечение доступно для скачивания и предоставляется клиентам бесплатно.



«Систэм Электрик продолжает развивать и расширять свое продуктовое предложение. Технические характеристики нашей новой линейки оборудования отвечают потребностям российского рынка в инновационных решениях, направленных на взаимодействие пользователей с техническим оборудованием и машинами», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».



Подробная информацию о панелях оператора SystemeHMI доступна по ссылке.



Загрузить новость PDF