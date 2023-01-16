«Систэм Электрик» представляет услуги по восстановлению модульных аккумуляторных батарей

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет о запуске услуги по восстановлению модульных аккумуляторных батарей для источников бесперебойного питания. Работы производятся авторизованным сервисным центром производителя оборудования в Ремонтной линии Систэм Электрик «Технополис Москва».



Авторизованный сервисный центр осуществляет весь цикл работ — от демонтажа отработанных АКБ-модулей из ИБП до установки восстановленных модулей и запуска ИБП в работу. При восстановлении используются только оригинальные АКБ, рекомендованные производителем. Сервисный центр и персонал также сертифицированы заводом-изготовителем. Гарантия на восстановленный модуль предоставляется на 12 месяцев, аналогично новому модулю.



Работы по восстановлению состоят из следующих этапов:



• Диагностика — визуальный осмотр; проверка комплектности батарейного модуля; демонтаж б/у АКБ из батарейного модуля; утилизация б/у аккумуляторов.

• Ремонт — замена или ремонт поврежденных компонентов модуля; монтаж аккумуляторов; сборка модуля; зарядка модульной АКБ.

• Испытание — проверка и тестовые испытания модуля; маркировка восстановленного АКБ-модуля; упаковка.



В ходе работ по восстановлению сохраняется наибольшее количество исходных частей оборудования и осуществляется замена только изнашиваемых деталей. За счет этого достигается экономия до 50% в сравнении с покупкой нового модуля. Стоит отметить, что повторное использование корпусных деталей уменьшает экологический след.



«Авторизованный сервисный центр возвращает в строй оборудование, которое больше не поддерживается производителем. Услуги по восстановлению модульных аккумуляторных батарей позволяют избежать зависимости от санкционных ограничений и продлить срок эксплуатации», — прокомментировал Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынку «ИТ-решения» и сервису.



Загрузить новость PDF