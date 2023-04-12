«Систэм Электрик» примет участие в Национальном нефтегазовом форуме и выставке НЕФТЕГАЗ-2023

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, примет участие в Национальном нефтегазовом форуме и международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «НЕФТЕГАЗ-2023», которая пройдет с 24 по 27 апреля в ЦВК «Экспоцентр».



Оба мероприятия являются одними из крупнейших отраслевых событий ТЭК и традиционно собирают представителей ведущих российских и зарубежных компаний нефтегазовой отрасли.



Ключевыми темами, которые спикеры «Систэм Электрик» обсудят на форуме, станут вопросы технологической устойчивости нефтегазового комплекса в сложных геополитических условиях, а также перспективы для дальнейшего роста и развития компании на российском рынке ТЭК.



25 апреля в стратегической сессии «Стратегия России в меняющемся мире: поиск баланса между доступностью, экономической эффективностью и экологичностью энергоресурсов» выступит первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям «Систэм Электрик» Армен Бадалов.



26 апреля в пленарной сессии «От импортозамещения к технологическому лидерству: уроки прошлого и вызовы настоящего времени — диалог бизнеса и власти» примет участие первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.



Выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «НЕФТЕГАЗ-2023» проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, организатором выставки выступает АО «Экспоцентр».



Помимо участия в деловой программе Национального нефтегазового форума, «Систэм Электрик» примет участие в международной выставке «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» «НЕФТЕГАЗ-2023» в качестве Официального спонсора. На стенде компании можно будет ознакомиться с последними технологическими решениями и разработками для нефтегазовой отрасли, в том числе на базе производственных площадок «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ), НТЦ «Механотроника» и инженерно-сервисного центра и центра инноваций Systeme Soft.



Приглашаем гостей выставки «НЕФТЕГАЗ-2023» посетить стенд 82В45 в Павильоне 8.2, где будут представлены следующие продукты и технологические решения компании «Систэм Электрик»:





Комплектное распределительное устройство серии Systeme MVnex и SystemeRS;

Низковольтные комплектные устройства SystemeGear;

Преобразователи частоты для отраслевых и общепромышленных применений SystemeVar 900;

Устройства плавного пуска SystemeStart;

Линейка сенсорных панелей оператора SystemeHMI;

Контакторы для различных применений серии SystemePact (MC1G, MC1D, MC1E);

Воздушные автоматические выключатели SystemePact ACB, автоматические выключатели в литом корпусе SystemePact CCB, вакуумные автоматические выключатели среднего напряжения SystemePact VCB;

Программное обеспечение Systeme Soft;

А также продуктовая линейка бренда DEKraft, продукция НТЦ «Механотроника» и сервисные предложения «Систэм Электрик».



Загрузить новость PDF