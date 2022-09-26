Систэм Электрик приняла участие в Форуме электротехники и инженерных систем

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) приняла участие в 37-ом Форуме электротехники и инженерных систем. Форум прошел 22 сентября в Пятигорске (Минеральные Воды). В рамках форума эксперты отрасли обсудили, как продолжить работу в текущих условиях. Представители компании Систэм Электрик приняли участие в трех сессиях форума.



Systeme Electric представила коллегам портфель электроустановочного оборудования, а также новинки продукции завода «Потенциал». Представители региональной команды проектных продаж на конференции для промышленных предприятий осветили темы промышленной модернизации и автоматизации, а также продемонстрировали актуальные решения, которые компания предлагает рынку в новых условиях.



Специалисты «НТЦ Механотроника» приняли участие в круглом столе для сборщиков щитового оборудования. Главной темой обсуждения стала актуализация технических решений в условиях дефицита импортных компонентов щитового оборудования. «НТЦ Механотроника» представила высокопроизводительные решения для систем распределения электроэнергии 0,4-35 кВ на базе устройств БМРЗ собственного производства.



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