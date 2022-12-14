«Систэм Электрик» приступила к импортозамещению Schneider Electric

Российская производственная компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), образованная около полугода назад в результате продажи бизнеса компании Schneider Electric в РФ и Беларуси ее локальному руководству, подвела предварительные итоги своей деятельности. Как заявил генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев, несмотря на проблемы, связанные с уходом с российского рынка Schneider Electric, финансовые результаты деятельности «Систэм Электрик» его обнадеживают.

Компания по прежнему производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией, а также интегрирует лучшие технологии в области промышленной автоматизации. «Систэм Электрик» предоставляет услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. В нее входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск) и «ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), Инженерно-Сервисный Центр (г. Москва) и Центр Инноваций (г. Иннополис).

По словам Алексея Кашаева, в предыдущие годы 45% выручки Schneider Electric в нашей стране обеспечивали местные производства, а 55% — импорт продукции головной компании. По известным причинам, начиная с марта месяца, доходы от импорта упали на 70-80%. В то же время уход из России Schneider Electric и ряда других западных вендоров способствовал расширению рынка для местных производителей, что привело, в частности, к росту доходов «Систэм Электрик» от собственного производства во втором полугодии на 30%. Тем не менее, ожидается, что нынешний год будет убыточным, а суммарный годовой доход снизится на 30% и составит 26-29 млрд. руб. Сегодня руководством компании ставится задача — выйти на докризисные финансовые показатели в ближайшие два-три года.

Для этого необходимо увеличить производственные мощности и освоить выпуск импортозамещающей продукции. Чтобы обеспечить это, предприятия переводятся на режим двух- и трехсменной работы, идет активный набор новых сотрудников (в частности, штат ИТ-отдела компании увеличился в 1,5 раза).

Как сообщил первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин, по целому ряду продуктов производство в существенной степени локализовано, однако на локализацию технологически сложных изделий силами собственного НИОКР может потребоваться от 5 до 10 лет. Впоследствии по мере разработки инновационных решений планируется запускать новые производственные линии на заводах компании. Для подобной модернизации «Систэм Электрик» собирается использовать в первую очередь собственные средства. Как пояснил первый заместитель генерального директора по продажам и внешним связям Армен Бадалов, осторожное отношение к господдержке связано с высокой ответственностью подобных проектов в плане гарантированного достижения заявленных результатов.

В 2023 г. сохранится фокус на работе с компаниями топливно-энергетического комплекса, металлургии и машиностроения, гражданского строительства, ЦОДостроения. В числе новых производственных мощностей, запущенных в эксплуатацию в нынешнем году, Николай Ладыгин отметил линии для серийного производства релейных шкафов и распределительных устройств среднего напряжения. Налажен выпуск оборудования для автоматизации: преобразователи частоты SystemeVar, устройства плавного пуска SystemeStart, логические контроллеры SystemePLC, светосигнальная аппаратура SystemeSig, линейка программируемых контроллеров SystemeHD и подключаемых к ним модулей расширения, предназначенных для автоматизации инженерных систем зданий.

Следует отметить, что, несмотря на уход головной компании из России, «Систэм Электрик» получила от Schneider Electric официальный статус ее сервисного партнера в России и Беларуси. «Систэм Электрик» продолжит оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования, произведенного и поставленного Schneider Electric до ее ухода из нашей страны. Компания также планирует поставлять из накопленных складских запасов компоненты для ремонта установленного оборудования Schneider Electric по существующим сервисным контрактам. Продукты Schneider Electric из этих же запасов будут использоваться в отдельных российских проектах, запущенных в предыдущие годы.

По утверждению Алексея Кашаева, «Систэм Электрик» сохранила за собой существовавшую ранее канальную партнерскую сеть Schneider Electric в России и Беларуси, в которую входят изготовители щитового оборудования, OEM-производители средств автоматизации инженерных систем и дистрибьюторы. У компании есть также технологические партнеры, разрабатывающие ПО и средства обеспечения кибербезопасности.

Специальные партнерские отношения связывают «Систэм Электрик» с такими крупными холдингами, как Росатом. При выполнении заказов для них компания готова вносить в конструкцию своих изделий изменения, учитывающие потребности той или иной отрасли, чего Schneider Electric в прежние времена никогда не делала.

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