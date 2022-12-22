«Систэм Электрик» разработала собственные распределительные устройства

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) представляет комплектные распределительные устройства (КРУ/КРУЭ) серии SystemeRS. Распределительные устройства изготавливаются на заводе «ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) в Ленинградской области, а также авторизованными партнерами по адаптации.

Ячейки SystemeRS оснащаются блоками релейной защиты и автоматики Систэм Электрик собственной разработки, основанной на технологии Интернета вещей. Это создает для пользователей распределительных устройств интеллектуальные и сетевые возможности, позволяя осуществлять дистанционное управление, техническое обслуживание и сопровождение на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

В частности, цифровая экосистема Систэм Электрик предусматривает удаленный мониторинг энергосистем без постоянного присутствия персонала. В настоящее время этот функционал особо востребован в распределительных сетях, требующих высокой надежности электроснабжения: городских коммерческих центрах, промышленных районах, аэропортах, на электрифицированных железных дорогах, скоростных автомагистралях.

«Новая серия распределительных устройств SystemeRS полностью соответствует российским и международным стандартам качества. Интуитивно понятная панель управления обеспечивает простое управление и повышает безопасность эксплуатации оборудования. При разработке серии реализованы функции раннего предупреждения, например, об отклонении параметров рабочей среды, отклонении рабочей температуры главной цепи, а также об ухудшении характеристик изоляции главного контура. Пользователи могут просматривать данные об оборудовании в режиме реального времени. При этом инженеры Систэм Электрик готовы оказывать комплексную техническую и сервисную поддержку на всем протяжении жизненного цикла изделия, начиная от этапа монтажа и заканчивая этапом утилизации оборудования», — отметил Николай Ладыгин, первый заместитель генерального директора Систэм Электрик по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация».

КРУ SystemeRS рассчитаны на номинальное напряжение от 6 до 20 кВ, номинальный ток до 1000 А, ток термической стойкости до 25 кА. Устройства обладают компактными габаритными размерами, а также имеют класс стойкости к внутренней дуге IAC AFLR 20 кА 1 сек, что соответствует требованиям современного стандарта ГОСТ Р 55 190–2012 на распределительные устройства. Технические характеристики оборудования предусматривают эксплуатацию на высоте до 4000 метров над уровнем моря. Устройства для эксплуатации на объектах, расположенных более, чем 1000 метров над уровнем моря, дополнительно адаптируются с точки зрения давления изоляции и прочности газового отсека. Они также позволяют работать в самых разных температурных режимах — от −25°C до +40°C. Уровень сейсмостойкости 9 баллов обеспечивает бесшовную работу серии в степных, прибрежных, горных, сильно загрязненных и других зонах.

Серия SystemeRS включает несколько интеллектуальных распределительных шкафов с разными типами изоляции:

КРУЭ RSF — распределительное устройство с элегазовой изоляцией;

КРУ RSS — распределительное устройство с твердотельной изоляцией и экранированной твердотельной изоляцией;

КРУ RSA — распределительное устройство с изоляцией из чистого воздуха.

Вся серия распределительных устройств SystemeRS обеспечивают надежную защиту от проникновения пыли и влажности. Степень защиты первичных цепей — IP67, что делает его невосприимчивым к воздействию конденсата, низких температур, соляного тумана, грязи, коррозии, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных факторов.

Распределительные устройства RSS и RSA выполнены из экологически чистых материалов. В ячейках не применяется фторид серы, способствующий возникновению парникового эффекта, все используемые материалы являются нетоксичными и безвредными для окружающей среды.

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