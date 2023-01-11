«Систэм Электрик» увеличивает срок гарантии на ряд продуктов

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) объявляет об увеличении срока гарантии на широкий ассортимент электроустановочных изделий, монтажные коробки и аксессуары. Гарантия продлена до 5 лет.



Систэм Электрик продлевает срок гарантии на линейки розеток AtlasDesign, Glossa, Etude, Blanca, W59, W45, Хит, а также монтажные коробки и аксессуары. Систэм Электрик производит данную продукцию на заводе «Потенциал», расположенном в республике Марий Эл. Серия влагозащищенных электроустановочных изделий AtlasDesign Profi54, запущенная в производство в 2022 году, полностью выполнена из российского сырья и является на 100% отечественной разработкой. Конструкция и дизайн были разработаны специалистами завода «Потенциал».



Решение Систэм Электрик демонстрирует непрерывные усилия компании улучшить сервис для клиентов, а также уверенность в качестве выпускаемой продукции. Новые правила распространяются на линейки, выпущенные с декабря 2022 года. Условия гарантии остаются прежними.



Загрузить новость PDF