«Систэм Электрик» запускает линейку ИБП Uniprom мощностью 60-600кВА

Российская производственная компания Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) запускает линейки трехфазных систем бесперебойного питания Uniprom 3M и Uniprom 3L с мощностями от 60 до 600кВА для использования с внешними батареями. Uniprom UPS 3M/3L прост в настройке и обслуживании, обеспечивает высокую доступность и степень предсказуемости для средних и больших коммерческих зданий, центров обработки данных (ЦОД) и промышленных объектов.



«Благодаря сочетанию конкурентоспособных характеристик, надежной конструкции и компактным размерам серия ИБП Uniprom обеспечит непрерывность бизнес-процессов как на производстве, так и в датацентре. Оборудование легко настраивать, эксплуатировать и обслуживать, — отметил Роман Шмаков, первый заместитель генерального директора по рынку «ИТ-решения» и сервису.



Модульная архитектура и возможности параллельной работы Uniprom UPS 3M/3L защищают критически важное оборудование от повреждения в результате отключения электроэнергии и скачков напряжения. Его эффективность достигает 96%, что помогает снизить расходы на эксплуатацию. Uniprom UPS 3M/3L обладает широким диапазоном входного напряжения и поддерживает различное количество батарей в батарейном массиве. В комплекте идет широкий спектр дополнений и аксессуаров для интеграции в различные системы диспетчеризации. В стоимость ИБП Uniprom UPS 3M/3L включена услуга по установке и подключению сервисными специалистами Систэм Электрик для обеспечения корректной и безопасной работы оборудования.

Кроме этого Сервисный Центр предлагает:

· Услуги по сервисному обслуживанию (SLA) с возможностью выбора необходимых опций;

· Комплексное предложение «под ключ» по замене устаревших ИБП на новые Uniprom UPS;

· Обучение по наладке и особенностям эксплуатации ИБП.



Uniprom UPS 3M/3L:



· Рассчитан на работу при +40°С и способен работать в тяжелых условиях за счет покрытия плат лаком, наличия сменного воздушного фильтра на передней панели и поддержки нагрузок со стартовыми токами. Это делает его надежным решением для обеспечения непрерывности работы различных систем.

· Имеет встроенное N+1 резервирование по силовой части (от 80кВА и выше) благодаря модульной архитектуре.

· Имеет мощное зарядное устройство, которое обеспечивает до 20% от номинала ИБП на заряд батарей, что позволяет создавать решения с более длительным временем автономной работы.

· На продукт предоставляется 2-х летняя стандартная гарантия.



Узнайте больше об ИБП Uniprom 3M/3L на странице, посвященной продукту.



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