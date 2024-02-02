«Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, объявляет о запуске системы распределенного ввода/вывода SystemePLC IO200, которая предназначена для сбора, обработки и передачи сигналов управляющему контроллеру по коммуникационной сети.

SystemePLC IO200 – это масштабируемая система, которая позволяет гибко подбирать необходимое количество и тип сигналов для управления технологическим оборудованием и системами автоматизации. Она обеспечивает высокий уровень производительности в сочетании с управляющим контроллером любого производителя.

Система SystemePLC IO200 состоит из соединенных между собой островов ввода/вывода. В состав каждого острова входит коммуникационный модуль, различные модули ввода/вывода, а также при необходимости функциональные модули. Один остров может содержать до 32 модулей (до 1024 сигналов). Их можно свободно комбинировать в зависимости от требуемой конфигурации.

Передача информации контроллеру верхнего уровня осуществляется по одной из коммуникационных сетей, в зависимости от типа коммуникационного модуля каждого острова.

SystemePLC IO200 включает в себя коммуникационные модули для следующих протоколов связи: Modbus RTU, CANopen, Profibus DP, которые поддерживают такой тип сетевых топологий «Шина»; а также Ethernet IP, Profinet, EtherCAT и Modbus TCP, поддерживающие типы «Кольцо», «Звезда» и «Шина».

В состав предложения входят различные модули дискретного (на 8, 16, 32 канала) и аналогового (на 4 и 8 каналов) ввода/вывода. Модуль связи Modbus RTU Master позволяет управлять дополнительными периферийными устройствами.

Кроме того, для создания и загрузки конфигурации острова ввода/вывода бесплатно поставляется программное обеспечение SystemeIO Config Tool.

Новейшие продукты и решения брендов компании «Систэм Электрик» будут представлены на Инновационном Саммите 2024. Инновационный Саммит – это масштабная конференция и выставка, которую компания «Систэм Электрик» ежегодно проводит для партнеров, заказчиков и профессионалов отрасли. Мероприятие состоится 15-18 апреля 2024 г. в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне в Москве одновременно с выставкой «Нефтегаз-2024», где «Систэм Электрик» выступает Инновационным партнером и участником.