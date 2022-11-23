Технологический суверенитет требует новых правил игры на рынке

22 ноября в рамках МФЭС-2022 прошел «круглый стол» на актуальную тему «Новое время — новые задачи: российские технологии и решения для рынка электроэнергетики». Организатором мероприятия стала газета «Энергетика и промышленность России», модератором был главный редактор этого издания Валерий Пресняков.



На «круглом столе» выступили многие отраслевые эксперты-практики, к мнению которых принято относиться в профессиональном сообществе крайне серьезно. Накал дискуссий вполне соответствовал злободневности выбранной тематики. Расскажем о наиболее важных для тематики нашего портала выступлениях.



Санкции со стороны Запада пока оказывают на отечественную экономику меньшее воздействие, чем изначально предполагали их инициаторы. Тем не менее, все равно это стресс для экономики, в том числе и для промышленности. Понятно, что сразу наладить взаимодействие по-новому в производственных цепочках не получится, нужно время. В своем выступлении начальник производства ООО «БЭСК Инжиниринг» Рустем Гумеров оценил промежуток времени, за который отечественные производители сетевого оборудования среднего напряжения выйдут на прежний уровень эффективности, как «не менее года». Пока, по мнению эксперта, у производителей есть некий лаг по времени, поскольку стандартно запасы электронных комплектующих на складах делают на год. За это время придется наладить новые цепочки поставок комплектующих.



Управляющий отраслевыми решениями IEK Group Алина Закирова рассказала о комплексных решениях для промышленности и энергетики. Она отметила, что завод IEK в Тульской области признан системообразующим. Этот статус позволяет проходить кризисы, не останавливая производство. Компания имеет значительные успехи в деле поставок оборудования для новостроек, несколько лет тому назад было принято решение расширить бизнес в сторону наращивания поставок для промышленности. В результате нескольких лет разработок появилась линейка продукции IEK для промышленности, она получила название Armat. В нее входят несколько товарных групп, которые являются полноценной заменой продукции западных компаний, ушедших с российского рынка. Промышленные заказчики предъявляют более высокие требования к качеству электрооборудования, чем иные группы заказчиков. В ноябре этого года линейка была расширена модульными автоматами на постоянный ток, что актуально для современных высокотехнологичных производств. Также в ноябре были представлены воздушные автоматические выключатели под брендом Armat, в этих устройствах предусмотрена поддержка Modbus. Линейка Armat разрабатывалась заранее, но введение санкций заставило ускориться продуктовый отдел IEK и быстрее, чем обычно, вывести новые изделия на рынок.



Дмитрий Путенихин, руководитель отела технического маркетинга и инноваций «Челябинского завода электрооборудования» свое выступление посвятил цифровому моделированию испытания устройств. Это вопрос как раз имеет отношение к скорости вывода новых продуктов на рынок без ущерба качеству и совершенствования уже имеющихся товарных позиций. Моделируются процессы зарождения дуги в ячейках КРУ, самовосстанавливающиеся полимеры в изоляции КРУ, система диспетчеризации, электродинамическая устойчивость, прочность конструкции. Работы ведутся совместно с Южно-Уральским государственным университетом. Для моделирования используется суперкомпьютер. Важный момент — применение лицензионного программного обеспечения, только тогда результаты моделирования могут быть верифицированы. Результаты моделирования визуализируются в наглядной форме, по полученным изображениям конструкторы сразу могут понять, что надо изменить в оборудовании. Сейчас завод пытается заинтересовать своими разработками «Россети» и ожидает, что со стороны этого гиганта тоже будут сделаны шаги навстречу.



Павел Горожанкин, главный специалист по перспективным разработкам МНПП «АНТРАКС» высказал довольно парадоксальные мысли о том, как ведутся торги электрооборудованием. По его мнению, главным фактором является цена, а технические характеристики большого значения не имеют.



За исключением разве что случаев, когда технические характеристики мощного оборудования (например, максимальная сила пропускаемого тока) можно сразу оценить визуально. Причина ориентации на цену — отсутствие входного контроля у многих покупателей. А в ряде случаев и достоверной системы входного контроля для данного типа оборудования не существует. Использование цены в качестве главного фактора является причиной, почему зачастую поставки оборудования сводятся к перепродаже недорогой китайской продукции вместо того, чтобы налаживать выпуск отечественных изделий.



Тем не менее, импортозамещение в отрасли — это вопрос энергетической безопасности страны, нужно, по возможности, делать соответствующее оборудование самим. В качестве мер решения проблемы известный специалист предлагает делать ставку на взаимодействие с производственными предприятиями напрямую. Также государственная поддержка должна направляться адресно определенным предприятиям на расширение производства вообще, а не под выпуск конкретного прибора, как это делается сейчас. Если поддержано производство в целом, то на нем будут выпускаться все новые и новые виды продукции. Кроме этого, по мнению Павла Горожанкина, даже в нынешних условиях наши предприятия могут успешно конкурировать с китайскими производителями, если сделают ставку на многофункциональность своей продукции



На выставке «Электрические сети», проходившей в рамках форума, был публично представлен бренд Systême Electric. Под этой торговой маркой теперь ведет свою деятельность структура, которая в прошлом была российским подразделением французской фирмы Schneider Electric. Теперь же это самостоятельная компания с российскими владельцами. К слову, Systême Electric выставлялась на одном стенде с НТЦ «Механотроника», который ранее был дочерней структурой Schneider Electric, а при реогранизации вошел в новую компанию. Не удивительно, что выступление директора по НИОКР и инновациям Systême Electric Николая Дорофеева вызвало огромный интерес у собравшихся и стало поводом для дискуссий.



По словам топ-менеджера, Systême Electric взяла на себя все обязательства по технической поддержке ранее установленного в России оборудования Schneider Electric. В этом смысле компания Schneider Electric продемонстрировала более конструктивный подход по сравнению с некоторыми другими крупными западными фирмами, которые фактически оставили своих бывших клиентов при уходе из России вообще без поддержки. В состав Systême Electric вошли российские производственные предприятия, которые ранее принадлежали Schneider Electric. Например, уникальное производство полностью российских КРУЭ среднего напряжения. Они продолжают работу, выпуская продукцию с уникальными технологиями французского концерна и характерным для него высоким качеством. В то же время, могут поменяться поставщики электронных компонентов для систем управления. Большим подспорьем является НТЦ «Механотроника» в составе компании, поскольку он разрабатывает и производит российские контроллеры.



Schneider Electric была знаменита не только своими КРУЭ, но также и решениями по обеспечению бесперебойного электропитания. По словам Николая Дорофеева, политика в этом направлении будет следующей. Он еще раз подчеркнул, что и эти позиции товарного ассортимента, ввезенные в Россию ранее, будут обслуживаться новой российской фирмой в полном соответствии с обязательствами, которые ранее брали на себя французы.



В настоящее время к производству готовится линейка ИБП, которая будет выпускаться уже под брендом Systême Electric. С продукцией Schneider Electric она ничего общего иметь уже не будет (данное решение может быть связано с тем обстоятельством, что Schneider Electric никогда не производила ИБП на территории России, поэтому соответствующие производственные мощности в российское подразделение изначально не входили — прим. автора репортажа).



Иногда решить проблему импортозамещения можно, привлекая местных специалистов из других отраслей.



Таким кейсом поделился с присутствующими Виталий Бурцев, директор по развитию толяттинского завода «Автотрансформатор», выпускающего комплектующие для силовых трансформаторов. Предприятие молодое, оно с самого начала было ориентировано на решение задач импортозамещения. При изготовлении узлов трансформаторов самой большой проблемой оказалось литье из латуни. На российских предприятиях, с которыми «Автотрансформатор» пытался в этом направлении сотрудничать, необходимое качество литься из данного металла не обеспечивалось. Пришлось заказывать литье в Индии. Но тут возникли проблемы с логистикой. И однажды партия отлитых деталей просто потерялась на пути из Индии. Тогда руководство «Автотрансфоратора» решило все же наладить производство литых латунных деталей в России, но уже под неусыпным контролем со своей стороны. Были найдены специалисты по контролю качества из автомобильной отрасли, благо Тольятти — известный в нашей стране центр автомобилестроения. Им удалось добиться, что от поставщиков стали поступать качественные детали из латуни.

По итогам «круглого стола» можно сделать следующий вывод. Безусловно, санкции со стороны Запада потенциально открыли перед российскими производителями электрооборудования своего рода «окно возможностей». Другой вопрос, смогут ли они им воспользоваться? Для того, чтобы открывшиеся возможности не прошли мимо, необходимы новые правила игры на рынке. Взаимодействие бизнеса с государственнными органами, а также компаний между собой должно стать более открытым и прозрачным.



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