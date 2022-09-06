В Петербурге создадут технологии для обеспечения кибербезопасности промышленных компаний

Научно-технический центр "Механотроника" начал работу над комплексным проектом, который позволит предотвратить возможные киберугрозы и обеспечить надежность системы информационной безопасности промышленных предприятий. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый заместитель генерального директора по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" ГК "Систэм Электрик" Николай Ладыгин, отметив важность разработки отечественных IT-продуктов и решений, направленных в том числе на импортозамещение иностранного ПО.



"Мы готовим российский продукт, устойчивый к возможным кибератакам, в том числе и на аппаратном уровне, а именно переводим все производство на подход Secure by Design [подход к разработке обеспечения безопасности на всех этапах производственного процесса и конфиденциальности программных систем]. Мы внедряем этот принцип впервые на рынке производителей защиты электрических систем и автоматизации в энергетике", - рассказал Ладыгин.



По его словам, предприятие сотрудничает по этому направлению с ведущими компаниями и экспертами в области информационной безопасности.



В июле французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в России. В результате сделки в группе ожидают списания €300 млн балансовой стоимости. Компания "Систэм Электрик" будет производить и поставлять оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией. В группу вошли, в частности, НТЦ "Механотроника" в Петербурге, завод "ЭлектроМоноблок" в Ленобласти, Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.



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