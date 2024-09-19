Виды выключателей и переключателей и их отличие друг от друга

Артем Анохин,

специалист по продвижению продуктового предложения

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Выключатели используются для управления освещением. Они замыкают и размыкают электрическую цепь при нажатии клавиши, что включает и выключает светильник.

Приборы различаются не только по внешнему виду, но и по функциональности. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают выключатели, в чем их отличие и как их правильно установить.

Какими бывают выключатели

Выключатели — двухпозиционные коммутационные устройства с нормально разомкнутыми контактами. Замыкание цепи происходит за счет подвижного контакта, изменяющего свое положение при воздействии на механизм.

Классификация устройств по способу управления:

Механические. Наиболее распространенный тип за счет простоты эксплуатации и доступной цены. Для включения и отключения света на таких выключателях предусмотрены кнопки, клавиши и рычаги. Сенсорные. Здесь за размыкание электрической цепи отвечает электронная схема. Дистанционные. Управляются кнопкой на самом устройстве или пультом дистанционного управления (инфракрасным или радиоволновым). Для управления через смартфон могут быть интегрированы в систему Умного Дома. Акустические. Замыкают и размыкают цепь от резкого звука, например, хлопка в ладоши. При полной тишине в помещении на протяжении установленного времени акустическое устройство автоматически отключает источники света. Управляемые. Регулируются работой датчиков освещенности или движения. Такие выключатели обычно устанавливаются в коридорах, на улице или в других помещениях, где освещение используется непродолжительное время.

По дополнительным опциям:

с встроенным таймером — устройство автоматически отключает свет по истечении заданного времени;

с диммерами — механические или электронные приборы, изменяющие яркость свечения светодиодов и ламп накаливания;

с подсветкой — для легкого обнаружения в темноте;

с кнопками — для дверных звонков и дистанционного управления электрических замков.

По мощности осветительных групп:

маломощные — до 6 А;

стандартные — до 10 А;

мощные — до 16 А.

По особенностям установки:

для скрытой проводки — монтируются в специальное углубление (подрозетник);

для наружной проводки — размещаются на поверхности стены.

По исполнению:

обычные — для использования в помещениях с нормальным уровнем влажности;

влагозащищенные — для установки в ванных комнатах и других влажных помещениях.

Как выбрать выключатель

Нюансы и правила, учитываемые при выборе прибора:

Для проложенной в доме скрытой проводки используется встроенный выключатель, а для открытой — накладной. На кухне и в ванной комнате необходимы влагозащищенные выключатели. Количество клавиш на устройства должно соответствовать количеству групп освещения. Например, для одной люстры достаточно одноклавишного прибора.

Тип самого выключателя и его дополнительные опции определяются бюджетом и предпочтениями заказчика.

Некоторые устройства имеют улучшенные технические характеристики. Например, модель AtlasDesign PROFI имеет повышенную защиту от влаги — IP54, а двухклавишный выключатель ARTGALLERY 10AX применяется для осветительных приборов с высокими пусковыми токами и, соответственно, могут выдерживать высокие нагрузки (об этом свидетельствует буква «X» в наименовании). Из последней линейки продукции можно подобрать другие выключатели и переключатели скрытого и открытого монтажа с аналогичными функциями — они предназначены для работы с большой группой мощных источников света или LED-лампами с высокими пусковыми токами.

Что такое проходной выключатель

Проходной выключатель — устройство, применяемое для переключения одной электрической цепи на другую или для размыкания электрического контакта. При воздействии на механизм устройство переключает контакты, «перекидывает» их с одной цепи на другую, создавая новую запитанную цепь.

Если выключатель имеет два контакта, предусматривающие положения «замкнуто» и «разомкнуто», то переключатель как минимум три — «замкнуто цепь 1», «замкнуто цепь 2» и «разомкнуто».

Основное функциональное отличие выключателей от переключателей заключается в способе управления. Выключатель может включать и отключать систему освещения только с одной точки. Переключатель позволяет управлять группой светильников с нескольких мест, например, на входе в спальню и возле прикроватной тумбочки или в начале и в конце длинного коридора. Для этого в обе точки нужно установить по одному такому прибору с двухпроводной линией между ними.

Еще одна вариация устройства — перекрестный выключатель. Он имеет самую сложную конструкцию и не перекидывает линии с одной на другую, а меняет эти линии местами. Прибор используется для управления освещением с трех и более мест и работает вместе с проходными выключателями. Так, для возможности выключения света в трех точках нужно установить два проходных выключателя (например, на первом и третьем этаже дома) и один перекрестный (располагается между двумя проходными, например, на втором этаже).

Преимущества проходного выключателя

Отличительные особенности устройства:

удобство — установка проходного выключателя делает управление освещением более комфортным;

безопасность — больше не нужно искать кнопку в темноте и проходить значительное расстояние на ощупь для ее включения.

Основной и единственный недостаток переключателей — необходимость прокладки скрытой проводки. Кабель для проходных выключателей может быть проведен и открытым способом, но это далеко не всегда уместно в дизайне помещения.

Процесс монтажа

Для установки выключателя понадобится: штроборез, перфоратор, коробка по бетону, индикаторная отвертка, детектор скрытой проводки, налобный фонарь, зубило по бетону, молоток, карандаш или маркер, защитные очки, рулетка.

Нюанс: отличить выключатели можно по конструкции механизма: с обратной стороны у проходного выключателя есть одна клемма сверху и две снизу, а у обычного — по одной сверху и снизу.

Монтаж проходного выключателя

Рассмотрим способ установки механической встраиваемой двухклавишной модели устройства.

Требуемые материалы для одной группы светильников: два проходных выключателя, два подрозетника, кабель ВВГ 3×1,5 мм2 (другие варианты - ВВГнгLs 3×1,5 мм2, NYM 3×1,5 мм2, изолента, хомуты, клеммы.

Внимание! Эта схема сборки подходит только для проходного выключателя.

Первоначально необходимо обесточить линию. Затем следует разобрать прибор и подключить выключатель в подрозетнике. Для этого необходимо снять клавишу и накладные рамки. Теперь можно легко увидеть три контактных клеммы — для удобства производитель их помечает стрелками. Здесь же указана и схема подключения.

Если общая клемма не обозначена, следует найти ее с помощью индикаторной отвертки или тестера (мультиметра) — на нужном контакте тестер начнет пищать, а на отвертке появится световой сигнал. На общую клемму следует подключить фазу с кабеля питания, а на остальные клеммы — два провода освещения.

Подключенный прибор нужно собрать и зафиксировать в подрозетнике. Второй проходной выключатель собирается аналогичным образом.

Приступаем к самому сложному этапу — подключению проводов по схеме в распределительной коробке. В нее должны зайти четыре трехжильных кабеля:

питающий кабель с щитка освещения;

кабель на первый переключатель;

кабель на второй переключатель;

кабель на прибор освещения.

Здесь поможет ориентировка по цвету. По общепринятым стандартам кабели маркируются следующим образом:

фаза — белый (серый);

ноль — синий;

заземление — желто-зеленый.

В первую очередь соединяются ноль ввода и освещения, затем — заземление, а в конце — фаза. Фаза вводного кабеля подключается к фазе провода, идущего к первому переключателю. Общий провод второго проходного выключателя соединяется с фазной жилой освещения. Завершающим этапом становится подключение второстепенных или отходящих жил выключателя между собой.

В итоге получается, что вводной кабель проходит через первый переключатель к лампочке, а соединение двух выключателей осуществляется через отходящий провод. Ноль и земля не проходят через выключатели и подаются сразу к источнику света.

Важно: в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) наиболее надежным и безопасным способом соединения проводов является скрутка с пайкой.

Для проверки выполненных работ следует подать напряжение на линию и отследить функциональность выключателей.

Установка обычного выключателя

В этом случае все намного проще. Обычный выключатель устанавливается в том же порядке, что и проходной, за исключением отходящих проводов — они в этой схеме отсутствуют. В распредкоробке при этом требуется подключение не четырех, а трех пар проводов — питающего от автомата, по одному идущему к лампе и к выключателю.

Взаимозаменяемость выключателей

Перекрестный выключатель можно использовать вместо проходного. Для этого пара клемм соединяется перемычкой. В ходе монтажа подводящий выключатель подключается с одной стороны клеммы, а отходящий — к другой. Проходной выключатель, в свою очередь, можно использовать как обычный. В этом случае провода подключаются только к одному контакту, а второй остается бездействующим.

Такая замена выключателей нецелесообразна ввиду их высокой стоимости. Этот способ актуален при наличии более «сложного» выключателя и отсутствии его более «простой» версии.