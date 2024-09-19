Виды выключателей и переключателей и их отличие друг от друга

специалист по продвижению продуктового предложения
В этой статье:
Выключатели используются для управления освещением. Они замыкают и размыкают электрическую цепь при нажатии клавиши, что включает и выключает светильник.
Приборы различаются не только по внешнему виду, но и по функциональности. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают выключатели, в чем их отличие и как их правильно установить.
Какими бывают выключатели
Выключатели — двухпозиционные коммутационные устройства с нормально разомкнутыми контактами. Замыкание цепи происходит за счет подвижного контакта, изменяющего свое положение при воздействии на механизм.
Классификация устройств по способу управления:
- Механические. Наиболее распространенный тип за счет простоты эксплуатации и доступной цены. Для включения и отключения света на таких выключателях предусмотрены кнопки, клавиши и рычаги.
- Сенсорные. Здесь за размыкание электрической цепи отвечает электронная схема.
- Дистанционные. Управляются кнопкой на самом устройстве или пультом дистанционного управления (инфракрасным или радиоволновым). Для управления через смартфон могут быть интегрированы в систему Умного Дома.
- Акустические. Замыкают и размыкают цепь от резкого звука, например, хлопка в ладоши. При полной тишине в помещении на протяжении установленного времени акустическое устройство автоматически отключает источники света.
- Управляемые. Регулируются работой датчиков освещенности или движения. Такие выключатели обычно устанавливаются в коридорах, на улице или в других помещениях, где освещение используется непродолжительное время.
По дополнительным опциям:
- с встроенным таймером — устройство автоматически отключает свет по истечении заданного времени;
- с диммерами — механические или электронные приборы, изменяющие яркость свечения светодиодов и ламп накаливания;
- с подсветкой — для легкого обнаружения в темноте;
- с кнопками — для дверных звонков и дистанционного управления электрических замков.
По мощности осветительных групп:
- маломощные — до 6 А;
- стандартные — до 10 А;
- мощные — до 16 А.
По особенностям установки:
- для скрытой проводки — монтируются в специальное углубление (подрозетник);
- для наружной проводки — размещаются на поверхности стены.
По исполнению:
- обычные — для использования в помещениях с нормальным уровнем влажности;
- влагозащищенные — для установки в ванных комнатах и других влажных помещениях.
Как выбрать выключатель
Нюансы и правила, учитываемые при выборе прибора:
- Для проложенной в доме скрытой проводки используется встроенный выключатель, а для открытой — накладной.
- На кухне и в ванной комнате необходимы влагозащищенные выключатели.
- Количество клавиш на устройства должно соответствовать количеству групп освещения. Например, для одной люстры достаточно одноклавишного прибора.
Тип самого выключателя и его дополнительные опции определяются бюджетом и предпочтениями заказчика.
Некоторые устройства имеют улучшенные технические характеристики. Например, модель AtlasDesign PROFI имеет повышенную защиту от влаги — IP54, а двухклавишный выключатель ARTGALLERY 10AX применяется для осветительных приборов с высокими пусковыми токами и, соответственно, могут выдерживать высокие нагрузки (об этом свидетельствует буква «X» в наименовании). Из последней линейки продукции можно подобрать другие выключатели и переключатели скрытого и открытого монтажа с аналогичными функциями — они предназначены для работы с большой группой мощных источников света или LED-лампами с высокими пусковыми токами.
Что такое проходной выключатель
Проходной выключатель — устройство, применяемое для переключения одной электрической цепи на другую или для размыкания электрического контакта. При воздействии на механизм устройство переключает контакты, «перекидывает» их с одной цепи на другую, создавая новую запитанную цепь.
Если выключатель имеет два контакта, предусматривающие положения «замкнуто» и «разомкнуто», то переключатель как минимум три — «замкнуто цепь 1», «замкнуто цепь 2» и «разомкнуто».
Основное функциональное отличие выключателей от переключателей заключается в способе управления. Выключатель может включать и отключать систему освещения только с одной точки. Переключатель позволяет управлять группой светильников с нескольких мест, например, на входе в спальню и возле прикроватной тумбочки или в начале и в конце длинного коридора. Для этого в обе точки нужно установить по одному такому прибору с двухпроводной линией между ними.
Еще одна вариация устройства — перекрестный выключатель. Он имеет самую сложную конструкцию и не перекидывает линии с одной на другую, а меняет эти линии местами. Прибор используется для управления освещением с трех и более мест и работает вместе с проходными выключателями. Так, для возможности выключения света в трех точках нужно установить два проходных выключателя (например, на первом и третьем этаже дома) и один перекрестный (располагается между двумя проходными, например, на втором этаже).
Преимущества проходного выключателя
Отличительные особенности устройства:
- удобство — установка проходного выключателя делает управление освещением более комфортным;
- безопасность — больше не нужно искать кнопку в темноте и проходить значительное расстояние на ощупь для ее включения.
Основной и единственный недостаток переключателей — необходимость прокладки скрытой проводки. Кабель для проходных выключателей может быть проведен и открытым способом, но это далеко не всегда уместно в дизайне помещения.
Процесс монтажа
Для установки выключателя понадобится: штроборез, перфоратор, коробка по бетону, индикаторная отвертка, детектор скрытой проводки, налобный фонарь, зубило по бетону, молоток, карандаш или маркер, защитные очки, рулетка.
Нюанс: отличить выключатели можно по конструкции механизма: с обратной стороны у проходного выключателя есть одна клемма сверху и две снизу, а у обычного — по одной сверху и снизу.
Монтаж проходного выключателя
Рассмотрим способ установки механической встраиваемой двухклавишной модели устройства.
Требуемые материалы для одной группы светильников: два проходных выключателя, два подрозетника, кабель ВВГ 3×1,5 мм2 (другие варианты - ВВГнгLs 3×1,5 мм2, NYM 3×1,5 мм2, изолента, хомуты, клеммы.
Первоначально необходимо обесточить линию. Затем следует разобрать прибор и подключить выключатель в подрозетнике. Для этого необходимо снять клавишу и накладные рамки. Теперь можно легко увидеть три контактных клеммы — для удобства производитель их помечает стрелками. Здесь же указана и схема подключения.
Если общая клемма не обозначена, следует найти ее с помощью индикаторной отвертки или тестера (мультиметра) — на нужном контакте тестер начнет пищать, а на отвертке появится световой сигнал. На общую клемму следует подключить фазу с кабеля питания, а на остальные клеммы — два провода освещения.
Подключенный прибор нужно собрать и зафиксировать в подрозетнике. Второй проходной выключатель собирается аналогичным образом.
Приступаем к самому сложному этапу — подключению проводов по схеме в распределительной коробке. В нее должны зайти четыре трехжильных кабеля:
- питающий кабель с щитка освещения;
- кабель на первый переключатель;
- кабель на второй переключатель;
- кабель на прибор освещения.
Здесь поможет ориентировка по цвету. По общепринятым стандартам кабели маркируются следующим образом:
- фаза — белый (серый);
- ноль — синий;
- заземление — желто-зеленый.
В первую очередь соединяются ноль ввода и освещения, затем — заземление, а в конце — фаза. Фаза вводного кабеля подключается к фазе провода, идущего к первому переключателю. Общий провод второго проходного выключателя соединяется с фазной жилой освещения. Завершающим этапом становится подключение второстепенных или отходящих жил выключателя между собой.
В итоге получается, что вводной кабель проходит через первый переключатель к лампочке, а соединение двух выключателей осуществляется через отходящий провод. Ноль и земля не проходят через выключатели и подаются сразу к источнику света.
Для проверки выполненных работ следует подать напряжение на линию и отследить функциональность выключателей.
Установка обычного выключателя
В этом случае все намного проще. Обычный выключатель устанавливается в том же порядке, что и проходной, за исключением отходящих проводов — они в этой схеме отсутствуют. В распредкоробке при этом требуется подключение не четырех, а трех пар проводов — питающего от автомата, по одному идущему к лампе и к выключателю.
Взаимозаменяемость выключателей
Перекрестный выключатель можно использовать вместо проходного. Для этого пара клемм соединяется перемычкой. В ходе монтажа подводящий выключатель подключается с одной стороны клеммы, а отходящий — к другой. Проходной выключатель, в свою очередь, можно использовать как обычный. В этом случае провода подключаются только к одному контакту, а второй остается бездействующим.
Такая замена выключателей нецелесообразна ввиду их высокой стоимости. Этот способ актуален при наличии более «сложного» выключателя и отсутствии его более «простой» версии.