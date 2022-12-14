Завод «Потенциал» отмечает 56 лет успешной работы на российском рынке электротехнического оборудования. «Потенциал» входит в Группу компаний Систэм Электрик (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России), является градообразующим предприятием города Козьмодемьянска и системообразующим предприятием Республики Марий Эл.



«Сегодня на заводе „Потенциал“ выпускается каждое третье продаваемое в России электроустановочное изделие. Наша команда продолжает работать над непрерывным улучшением качества продукции, оптимизацией производственных процессов, а также разработкой и внедрением цифровых инструментов. В 2023 году мы планируем и дальше расширять ассортимент продукции и пополнять существующие линейки новыми решениями», — отметил директор завода «Потенциал» Радик Мухамадеев.



Сегодня «Потенциал» — предприятие полного цикла, где реализуются все этапы проектирования и производства электротехнических и электроустановочных изделий: от разработки и конструирования деталей и механизмов до сборки и упаковки. В арсенале предприятия — литьевое производство, автоматно-штамповочное производство, сборочное производство, покрасочный цех, гальванический цех, инструментальный цех. На «Потенциале» изготавливается широкий ассортимент продукции для гражданского строительства. Среди популярных линеек предприятия — Хит, Этюд, W59, Glossa, Blanca, Atlas Design, Atlas Profi54. В 2022 году завод начал выпускать серию влагозащищенных электроустановочных изделий AtlasDesign Profi54, которые выполнены из полностью российского сырья и являются на 100% отечественной разработкой. Конструкция и дизайн были разработаны специалистами предприятия. Завод неоднократно получал признание со стороны потребителей, становясь лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».



На «Потенциале» работает более 1700 сотрудников. В 2021 году завод победил в региональных конкурсах «Лучший работодатель в Республике Марий Эл» и «Создание безопасных условий труда на производстве». Предприятие также было отмечено дипломами в области охраны труда и заняло 1 место в региональном этапе конкурса «Российская организация высокой эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».



Завод развивает и социальные инвестиции, участвуя в благотворительных проектах Республики Марий Эл, а также регулярно проводит внутренние мероприятия для сотрудников и их детей. Так, руководство предприятия ежегодно готовит новогодние подарки и наборы канцтоваров к Дню знаний для детей из семей со сложной жизненной ситуацией. «Потенциал» активно взаимодействует с республиканскими ВУЗами и колледжами. В рамках сотрудничества успешно реализуется программа по подготовке будущих специалистов предприятия по следующим направлениям: «Технология машиностроения», «Монтаж и установка электро- и радиоаппаратуры» «Логистика», «Бухгалтерский учет и аудит», «Стандартизация и сертификация», «Управление качеством продукции, процессов и услуг», «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Мастер по обработке цифровой информации», «Информационные системы и программирование».



Завод «Потенциал» был основан в 1966 году. На протяжение последних 7 лет на предприятии проходит активная технологическая трансформация. В 2020—2021 была серьезно увеличена производственная мощность завода через запуск дополнительных единиц оборудования и через расширение производственных площадей в ответ на резко возросший спрос рынка. В настоящий момент «Потенциал» является обладателем сертификатов ISO (система менеджмента качества, система экологического менеджмента, система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья и система энергетического менеджмента).



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