Завод «ЭлектроМоноблок» запускает новое производство распределительных устройств

Завод «ЭлектроМоноблок», входящий в группу компаний Систэм Электрик (ранее Schneider Electric в России), объявляет о запуске новой линии по производству распределительных устройств среднего напряжения - ячеек комплектных распределительных устройств (КРУ) — и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО). Производственная мощность новой линии составит 120 ячеек в месяц. Первая партия продукции будет отгружена заказчикам в конце сентября.



Запуск новой линии является первым этапом проекта расширения производства завода «ЭлектроМоноблок». С 2010 года предприятие производит элегазовые моноблоки для российских электросетевых организаций и объектов городской инфраструктуры. В настоящее время на базе завода «ЭлектроМоноблок» создается новый инженерно-производственный центр для создания интеллектуальных распределительных устройств среднего напряжения. Данный проект предусматривает дальнейшую локализацию производства ячеек КРУ и КСО в России.



Александр Кирсанов, главный технолог предприятия и лидер проекта, отметил, что запуск производственной линии происходил в рекордно короткие сроки на действующем производстве. Во время монтажа линии завод ни на день не прекращал производство элегазовых моноблоков. Новая линия спроектирована с учетом практик гибкого производства, что позволит при необходимости увеличивать мощность завода. Современное сборочное и испытательное оборудование линии обеспечит российских энергетиков качественной продукцией для замены импортных аналогов.



Распределительные устройства соответствуют всем российским и международным требованиям качества и безопасности и предназначены для обеспечения надежного электроснабжения широкого спектра объектов промышленности и городской инфраструктуры. Производство ячеек КРУ и КСО осуществляется в тесной производственной интеграции с НТЦ «Механотроника», также входящим в группу компаний Систэм Электрик. НТЦ «Механотроника» производит релейные шкафы и их ключевые элементы — блоки релейной защиты БМРЗ.



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