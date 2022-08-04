Завод в Петербурге полностью локализует производство оборудования для электроэнергетики

Научно-технический центр "Механотроника" выпустит контроллеры для промышленной автоматизации и для автоматизации в зданиях, а также разработает электронный блок управления коммутационным аппаратом. Увеличение локализации производства микроэлектронной техники и программного обеспечения для защиты и автоматизации объектов электроэнергетики обеспечит импортозамещение в области промышленности, энергетики и строительства, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора по рынкам "Энергетика" и "Автоматизация" ГК "Систэм Электрик" Николай Ладыгин, отметив, что сейчас уровень локализации продукции на предприятии превышает 90%.



"Импортозамещение в сфере электроники необходимо для обеспечения технологического суверенитета стратегически важных отраслей экономики. Уже сейчас уровень локализации продукции на заводе "Механотроника" превышает 90%. Сегодня мы полностью независимы от европейских и американских поставщиков. Небольшой процент комплектующих импортируется из Китая. На данный момент компания разрабатывает продукты, которые будут реализованы исключительно на российских комплектующих. В будущем мы планируем только расширять продуктовый портфель предприятия, используя международную экспертизу нашей команды, и рассчитываем представить полностью локализованный продукт в области релейной защиты и автоматизации в энергетике к середине 2023 года. Мы планируем выпустить контроллеры для промышленной автоматизации и контроллеры для автоматизации в зданиях. Испытания новых продуктов будут проведены до середины 2023 года. Решения будут реализованы на единой, полностью локальной платформе. На предприятии также будет разработан и произведен электронный блок управления коммутационным аппаратом. Продукт предположительно будет готов и сертифицирован к концу 2023 года", - рассказал он.



По его словам, НТЦ "Мехатороника" также будет заниматься разработкой и производством электроники и микропроцессорной техники для нужд в ключевых промышленных и гражданских сегментах рынка, а также высоко наукоемкими разработками в области автоматизации в энергетике (например, разработкой решений для цифровых подстанций). Первые продукты планируется выпустить уже осенью этого года.



"Традиционно в России лидировали зарубежные производители - в зависимости от типа оборудование их продажи достигали 70% рынка. Поскольку западные компании больше не ведут коммерческую деятельность в нашей стране, за счет их ухода освобождается огромная доля рынка для российских производителей. Мы расширяем продуктовый портфель локального оборудования и ожидаем впечатляющих результатов по динамике роста. Мы рассчитываем на рост спроса на продукцию даже в условиях падающего рынка", - отметил Ладыгин.



В июле французский концерн Schneider Electric заключил соглашение с топ-менеджментом российского подразделения о продаже своего бизнеса в РФ. В результате сделки в группе ожидают списания 300 млн евро балансовой стоимости. Компания "Систэм Электрик" будет производить и поставлять оборудование и комплексные решения для проектов по управлению электроэнергией. В группу вошли, в частности, НТЦ "Механотроника" в Петербурге, завод "ЭлектроМоноблок" в Ленобласти, Инженерно-сервисный центр в Москве и Центр инноваций в Иннополисе.



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