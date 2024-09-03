Системы бесперебойного питания
ИБП от Систэм Электрик гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в основной питающей цепи.
Предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений — от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.
Однофазные ИБП
Усовершенствованные устройства батарейного резервного питания компьютерных систем и защиты от скачков напряжения.
Преимущества:
- Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Возможность настенного крепления
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Встроенный стабилизатор напряжения
- Встроенная функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.
Преимущества:
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
- Многоразовый автоматический предохранитель
- Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
- Опциональная сетевая SNMP карта
- Встроенный стабилизатор напряжения, функция самодиагностики
- Функция автозапуска и холодного запуска
Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.
Преимущества:
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=0.9
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3 кВА включительно)
- Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
- Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
- Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
- «Горячая» пользовательская замена батарей
- Встроенная функция самодиагностики
Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных.
Преимущества:
- Технология двойного преобразования (On-Line)
- Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
- Синусоидальная форма выходного напряжения
- Конвертируемый форм-фактор с опциями:
- Напольной установки
- Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
- Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
- Энергосберегающий режим
- Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
- Управляющее ПО в комплекте поставки
- Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
- Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
- Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
- Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
- «Горячая» пользовательская замена батарей
Опции
Дополните ИБП комплектом аксессуаров
Внешние и внутренние батарейные блоки
Обеспечивают ИБП питанием при прекращении поступления электроэнергии от основной сети.
- Высокий уровень защиты от утечек
- Удобство в установке и демонтаже
- Полная совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами
- Все необходимые сертификаты безопасности
Карты расширения функционала
Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля.
Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания в слот для установки опциональных коммуникационных карт:
- Карта сетевого управления SNMP (с возможностью подключения датчика параметров окружающей среды)
- Карты реле для передачи сигнала через сухие контакты
- Карта MODBUS
Комплекты монтажа в стойку 19"
Предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19".
Программное обеспечение для Однофазных ИБП и их Опций
Трехфазные ИБП Uniprom
ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.
- Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 60–200 кВА
- Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
- Мощность 250–600 кВА
Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию
Легкое обслуживание при поддержке Систэм Электрик
Адаптируемость к месту установки
Простое масштабирование
Удобный интерфейс для использования, контроля и управления
- Сетевая карта
- Датчик температуры
- Воздушный фильтр от пыли
- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
- Автомат защиты батарей
- Пустой батарейный шкаф
- Свинцово-кислотные батареи
- Li-Ion батареи
- Комплект параллельной работы
Трехфазные модульные ИБП Excelente
ИБП серии Excelente – это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.
Cиловые модули 30 кВт 2U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 96% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Cиловые модули 50 кВт 3U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 96% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Силовые модули 100 кВт 3U
Характеристики:
- Передовая высокоплотная технология
- Устойчивая к отказам архитектура
- До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
- До 97% КПД в режиме двойного преобразования
- Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
- Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
- Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Защита от критических нагрузок
Масштабируемость
Оптимизированная операционная эффективность
Услуга ввода в эксплуатацию включена в стоимость
Минимизация стоимости владения оборудованием
- Сетевая карта
- Датчик температуры
- Воздушный фильтр от пыли
- Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
- Автомат защиты батарей
- Пустой батарейный шкаф
- Свинцово-кислотные батареи
- Li-Ion батареи
- Комплект параллельной работы