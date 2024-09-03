Системы бесперебойного питания Системы охлаждения Системы размещения IT-оборудования Система мониторинга инфраструктуры серверных помещений и ЦОД
Системы бесперебойного питания

Системы бесперебойного питания

ИБП от Систэм Электрик гарантируют непрерывность снабжения электроэнергией при пропаже напряжения в основной питающей цепи.
Предназначены для быстрой и простой установки в разных типах помещений — от дома и офиса до электрощитовых или промышленных объектов.

Однофазные ИБП

Однофазные ИБП

Усовершенствованные устройства батарейного резервного питания компьютерных систем и защиты от скачков напряжения.

Подробнее

Преимущества:

  • Удобный порт USB-зарядки type-A с батарейной поддержкой
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Возможность настенного крепления
  • Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
  • Светодиодный индикатор состояния и звуковая сигнализация
  • Многоразовый автоматический предохранитель
  • Встроенный стабилизатор напряжения
  • Встроенная функция самодиагностики
  • Функция автозапуска и холодного запуска
Перейти в каталог Скачать список сервисных центров

Защита питания для серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования начального уровня для размещения в 19” шкафах.

Подробнее

Преимущества:

  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Строго синусоидальная форма «чистая синусоида»
  • Многоразовый автоматический предохранитель
  • Корректное завершение работы компьютерных систем (при установке бесплатного ПО Shutdown Wizard)
  • Опциональная сетевая SNMP карта
  • Встроенный стабилизатор напряжения, функция самодиагностики
  • Функция автозапуска и холодного запуска
Перейти в каталог Скачать список сервисных центров

Высокоэффективная защита питания для серверного оборудования, обеспечивающая оптимальное питание даже при нестабильной работе электросети.

Подробнее

Преимущества:

  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=0.9
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
    - Напольной установки
    - Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3 кВА включительно)
  • Энергосберегающий режим (для моделей до 3 кВА включительно)
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения (для моделей 6 и 10 кВА)
  • Дистанционное управление питанием ИБП через сеть (при наличии SNMP-платы)
  • Возможность подключения до 10 дополнительных внешних батарейных блоков (для моделей с индексом XL)
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
  • Встроенная функция самодиагностики
Перейти в каталог Скачать список сервисных центров

Высокоэффективная защита питания для серверных залов, в особенности с дефицитом пространства, а также для сетей голосовой связи и передачи данных.

Подробнее

Преимущества:

  • Технология двойного преобразования (On-Line)
  • Высокий выходной коэффициент мощности: PF=1.0
  • Синусоидальная форма выходного напряжения
  • Конвертируемый форм-фактор с опциями:
    - Напольной установки
    - Установки в серверные стойки (необходимо приобрести комплект монтажа в стойку)
  • Исключительно точная регулировка напряжения и частоты
  • Энергосберегающий режим
  • Продвинутый LCD-дисплей и звуковая сигнализация
  • Управляющее ПО в комплекте поставки
  • Управляемая группа розеток (для моделей до 3кВА включительно)
  • Возможность увеличения времени автономной работы за счет подключения до 10 дополнительных аккумуляторных батарей
  • Многофункциональный интерфейс управления батареями, их контроля, тестирования и прогнозирования срока службы
  • Наличие разъема EPO для системы аварийного отключения
  • «Горячая» пользовательская замена батарей
Перейти в каталог Скачать список сервисных центров
Опции

Опции

Дополните ИБП комплектом аксессуаров

Внешние и внутренние батарейные блоки

Обеспечивают ИБП питанием при прекращении поступления электроэнергии от основной сети.

  • Высокий уровень защиты от утечек
  • Удобство в установке и демонтаже
  • Полная совместимость с интеллектуальной системой управления аккумуляторами
  • Все необходимые сертификаты безопасности
Подробнее
Перейти в каталог

Карты расширения функционала

Для расширения функционала ИБП доступны платы управления и контроля.
Карты устанавливаются в источник бесперебойного питания в слот для установки опциональных коммуникационных карт:

  • Карта сетевого управления SNMP (с возможностью подключения датчика параметров окружающей среды)
  • Карты реле для передачи сигнала через сухие контакты
  • Карта MODBUS
Подробнее
Перейти в каталог

Комплекты монтажа в стойку 19"

Предназначены для установки источников бесперебойного питания серий SRVSE, SRTSE и батарейных блоков серии BPSE в серверный шкаф или стойку 19".

Подробнее
Перейти в каталог

Программное обеспечение для Однофазных ИБП и их Опций

Подробнее о Программном обеспечении
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Кроссовые помещения
Промышленная инфраструктура
Телекоммуникации
Дом
Офис
Трехфазные ИБП Uniprom

Трехфазные ИБП Uniprom

ИБП серии Uniprom — это простые в установке, использовании и обслуживании 3-фазные ИБП мощностью от 10 до 600 кВА, которые идеально подходят для бизнеса любого масштаба.

  • Моноблочные ИБП для использования с внешними или встроенными модульными батареями
  • Мощность 10–40 кВА
Подробнее
Перейти в каталог
  • Компактные модульные ИБП средней мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
  • Мощность 60–200 кВА
Подробнее
Перейти в каталог
  • Компактные модульные ИБП большой мощности со встроенным резервированием при неполной нагрузке и мощным зарядным устройством
  • Мощность 250–600 кВА
Подробнее
Перейти в каталог
Преимущества:

Простая и быстрая установка и ввод в эксплуатацию

Легкое обслуживание при поддержке Систэм Электрик

Адаптируемость к месту установки

Простое масштабирование

Удобный интерфейс для использования, контроля и управления

Опции:
Встроенные аксессуары
  • Сетевая карта
  • Датчик температуры
  • Воздушный фильтр от пыли
Опциональные аксессуары
  • Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
  • Автомат защиты батарей
  • Пустой батарейный шкаф
  • Свинцово-кислотные батареи
  • Li-Ion батареи
  • Комплект параллельной работы
Применение:
Центры Обработки Данных и серверные комнаты
Коммерческие здания
Гражданское строительство
Производственные объекты
Телекоммуникации
Здравоохранение
Трехфазные модульные ИБП Excelente

Трехфазные модульные ИБП Excelente

ИБП серии Excelente – это компактные, модульные масштабируемые трехфазные источники бесперебойного питания для защиты критических нагрузок.

Cиловые модули 30 кВт 2U

Характеристики:

  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 96% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Подробнее
Перейти в каталог

Cиловые модули 50 кВт 3U

Характеристики:

  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 96% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Подробнее
Перейти в каталог

Силовые модули 100 кВт 3U

Характеристики:

  • Передовая высокоплотная технология
  • Устойчивая к отказам архитектура
  • До 99% КПД в режиме повышенной эффективности
  • До 97% КПД в режиме двойного преобразования
  • Совместим с литий-ионными батареями на уровне ПО
  • Модульная конструкция с внутренним резервированием N+1
  • Интерфейсы дистанционного мониторинга WEB/SNMP, MODBUS и сухие контакты
Подробнее
Перейти в каталог
Преимущества:

Защита от критических нагрузок

Масштабируемость

Оптимизированная операционная эффективность

Услуга ввода в эксплуатацию включена в стоимость

Минимизация стоимости владения оборудованием

Опции:
Встроенные аксессуары
  • Сетевая карта
  • Датчик температуры
  • Воздушный фильтр от пыли
Опциональные аксессуары
  • Панель внешнего механического байпаса для параллельной работы
  • Автомат защиты батарей
  • Пустой батарейный шкаф
  • Свинцово-кислотные батареи
  • Li-Ion батареи
  • Комплект параллельной работы
Применение:
Средние и крупные Центры Обработки Данных
Коммерческие здания
Промышленная инфраструктура
Фильтры
Поиск
Корзина