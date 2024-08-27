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АПС200АР
Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств

Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств

Референс: АПС200АР

Автономный программатор АПС200 чтение/запись адресов и конфигурируемых параметров адресных устройств, два встроенных аккумулятора, время автономной работы - не менее 8 часов

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170380152010 см. 0.11кг.
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