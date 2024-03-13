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ГБ-MC5A-R-33
Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР) в герметичном боксе красного цвета, IP65
ГБ-MC5A-R-33

Извещатель пожарный ручной адресный (ИП513-200АР) в герметичном боксе красного цвета, IP65

Референс: ГБ-MC5A-R-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170199101010 см. 0.1кг.
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Тип документа
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Техническая документация
ГБ-MC5A-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный в герметичном боксе
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 375.81 kB
ГБ-MC5A-R-33 Извещатель пожарный ручной адресный в герметичном боксе
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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