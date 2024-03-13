Linear addressable analogue fire smoke detector. Complete with 80m reflector
Linear addressable analogue fire smoke detector. Complete with 80m reflector
Референс: ИП212-С6500-33 80м.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170328
|15
|20
|10
|см.
|3
|кг.
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Тип документа
Техническая документация
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 273.96 kB
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
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