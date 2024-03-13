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ИП212-С6500-33 80м.
Linear addressable analogue fire smoke detector. Complete with 80m reflector
ИП212-С6500-33 80м.

Linear addressable analogue fire smoke detector. Complete with 80m reflector

Референс: ИП212-С6500-33 80м.
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170328152010 см. 3кг.
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Тип документа
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Техническая документация
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 273.96 kB
ИП212-C6500-33 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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