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МКС300-ГБС
Герметичный бокс, IP65, 10 гермовводов для кабеля 4-8мм. Подходит для МС202Е, МС242Е-24, МС242Е-220

Герметичный бокс, IP65, 10 гермовводов для кабеля 4-8мм. Подходит для МС202Е, МС242Е-24, МС242Е-220

Референс: МКС300-ГБС
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170274152010 см. 0.1кг.
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Тип документа
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Техническая документация
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 285.21 kB
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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