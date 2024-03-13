Герметичный бокс, IP65, 10 гермовводов для кабеля 4-8мм. Подходит для МС202Е, МС242Е-24, МС242Е-220
Герметичный бокс, IP65, 10 гермовводов для кабеля 4-8мм. Подходит для МС202Е, МС242Е-24, МС242Е-220
Референс: МКС300-ГБС
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170274
|15
|20
|10
|см.
|0.1
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 285.21 kB
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
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