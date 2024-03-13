Продукты
МС220Е-33
Модуль контроля 2-х канальный
МС220Е-33

Модуль контроля 2-х канальный

Референс: МС220Е-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170236156.37.9 см. 0.075кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
МКС300-ГБМ герметичный бокс для модулей МС220Е-33
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 275.66 kB
МКС300-ГБМ герметичный бокс для модулей МС220Е-33
Техническая документация
МС220Е-33 Модуль контроля
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 223.29 kB
МС220Е-33 Модуль контроля
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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