Продукты
ОС200СЗ-33
Оповещатель пожарный адресный светозвуковой ОС200СЗ
ОС200СЗ-33

Оповещатель пожарный адресный светозвуковой ОС200СЗ

Референс: ОС200СЗ-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170281151010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
ОС200СЗ-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 429.83 kB
ОС200СЗ-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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